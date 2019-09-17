‘Kayıtsız doktor’ yakalandı

Yaklaşık bir yıldan bu yana Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Odası'na üye olmadan çeşitli yerlerde kendisini uzman doktor, psikiyatrist veya hipnoterapist olarak tanıtıp hasta kabul ettiği tespit edilen 35 yaşındaki C.S.S tutuklandı. Polis, 16.09.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanan C.S.S’ye ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı