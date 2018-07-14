Kayısı yarı yarıya ucuzladı

Geçen hafta 13,95 TL olan kayısının kilosu bu hafta 9,50 TL’ye indi, börülcenin kilosu ise 7,40 TL’den 12,50 TL’ye çıktı. Adaya özgü yerli meyve olan babutsa kuzeyde 8 TL’ye reyonlarda yer alırken güneyde 13,79 TL.

Fehime ALASYA



Alış-Veriş Sepeti’nde bu hafta hem güney hem de kuzeydeki fiyatlarda hareketlilik görüldü. Bazı ürün fiyatlarında 5 TL’ye kadar düşüş görülürken, bazılarının kilosunda aynı oranda artış görüldü.

Kuzey marketlerinde fiyatı en fazla düşen ürün 4,45 TL’lik gerileme ile kayısı olurken, fiyatı en çok yükselen ürün ise 5 TL’lik artış ile börülce oldu. Geçen hafta 13,95 TL olan kayısının kilosu bu hafta 9,50 TL’ye indi, börülcenin kilosu ise 7,40 TL’den 12,50 TL’ye çıktı.

Birkaç hafta öncesine dek fiyatının tırmanışıyla oldukça fazla tartışılan limon ise bu hafta 2 TL gerileyerek, düşüşe geçen sebzeler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta günlük kurdan 5,43 TL’ye alınan Euro, bu hafta ise 20 kuruş artışla 5,63 TL’ye yükseldi.

Hem fiyatlardaki oynama hem de dövizdeki yükseliş, güneydeki reyonlara olumsuz yansıdı. Domates 6, taze fasulye 4, kavun 3, kayısı ücretleri ise güneyde 10 TL arttı.

Güneyde fiyatı düşen birçok meyve sebze olmasına karşın, mevsim meyvelerinin fiyatları kuzeye göre oldukça yüksek. Kuzey ile güney arasındaki fiyatlarda taze fındık, kayısı, fasulye, kiraz, domates, kavun ve bal kabağı arasında güney fiyatlarının neredeyse iki katı fazla iken buna karşın, sadece karpuz, patates ve börülcenin kilosu güneyde daha ucuz.

Geçtiğimiz hafta piyasaya giren sultani üzümün kilosu, hem kuzeyde hem de güneydeki marketlerde 8,95 TL’den tüketiciye ulaşırken, bu hafta değişti. Kuzeyde yükselişe geçen üzümün kilosu 9,75 TL’yi bulurken, güneyde 13,79 TL’ye çıktı. Market ve et reyonlarındaki fiyatlarda ise göze çarpan değişiklik yaşanmazken, güneydeki et fiyatları dövizin tırmanışına rağmen hala daha cazip.

Mevsim meyveleri arasında yüksek fark

Reyonlara bu hafta giren mevsim babutsa ve fındığın kilosunda kuzey ile güney marketlerinde bir hayli fark olduğu görüldü.

Taze fındığın kilosu kuzeyde 19,95 TL’ye tüketiciye ulaşırken bu rakam güneyde 33,50 TL oldu.

Adaya özgü yerli meyve olan babutsa ise kuzeyde 8 TL’ye reyonlarda yer alırken güneyde bu rakam 13,79 TL.

Yine bir diğer mevsim meyvesi olan incirin, kuzeyde kilosu 14,25 TL iken bu rakam güneyde 19,40 TL.

Börülce ve kayısıda şaşırtan değişiklik

Kıbrıs’ın kuzeyindeki marketlerde yükselişe geçen 10 ürün fiyatına karşın sadece dört üründe gerileme görüldü.

Biber, kayısı, karpuz ve limon ücretlerinde indirime gidilirken, patates, soğan, salatalık, fasulye, kavun, muz, üzüm, börülce ve kiraz fiyatları yükseldi.

Buna göre fiyatı düşen ürünler arasında bulunan biber, 4,95 TL’den 3,60 TL’ye, kayısı 13,95 TL’den 9,50’ye, karpuz 2,45 TL’den 2,25’e, limon ise 14,40 TL’den 12 TL’ye düştü.

Fiyatı yükselen ürünler arasında yer alan kuru soğan 3 TL’den 3,45’e, patates 3,45 TL’den 4,80’e, taze fasulye 11,50 TL’den 12,50’ye, kavuz 2,30 TL’den 2,99’a, muz 5,30 TL’den 5,50’ye, üzüm 8,95 TL’den 9,75’e, börülce 7,40 TL’den 12,50’ye, kiraz ise 12,50 TL’den 14,95’e yükseldi.

Domates, taze fasulye, kavun ve kayısıdan beklenmeyen çıkış

Kıbrıs’ın güneyinde fiyatı yükselen üç ürüne karşın, beş üründe ise gerileme yaşandı. Hem döviz farkı hem de fiyatların tırmanması güneydeki reyonlara olumsuz yansıdı. Güney marketlerinde domates 5,13 TL’den 11,20 TL’ye çıkarken, taze fasulye 18,65 TL’den 22,23 TL’ye, kayısı ise 8,93 TL’den 19,42 TL’ye, kavun 3,52 TL’den 7 TL’ye yükseldi. Buna karşın kabak 5,15 TL’den 3,90’a, salatalık 5,15 TL’den 3,65’e, karpuz 2,66 TL’den 2,20’ye, börülce ücretleri ise 13,30 TL’den 10,97’ye indi.

Taze fındık güneyde el yaktı

Kuzey ile güney arasındaki fiyatlarda taze fındık, kayısı, fasulye, kiraz, domates, kavun ve bal kabağı arasında güney fiyatlarının neredeyse iki katı fazla iken buna karşın, sadece karpuz, patates ve börülcenin kilosu güneyde daha ucuz.

Buna göre börülcenin kilosu Kıbrıs’ın kuzeyinde 12,50 TL iken, güneyde 10,97 TL. Patates kuzeyde 4,80 TL iken, güneyde 3,65 TL, karpuz kuzeyde 2,25 TL iken güneyde 2,20 TL. En yüksek fiyat farkı ise taze fındıkta; kuzeyde 19,95 TL olan fındığın kilosu güneyde 33,50 TL.