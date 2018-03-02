Kayıpsız dört takım

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar liglerinde ikinci hafta karşılaşmaları geride kaldı. Her iki ligde de kayıp yaşamayan ikişer takım söz konusu. Büyük Kadınlar Ligi’nde DAÜ ile Esentepe Yetenek Avcıları, Büyük Erkekler Ligi’nde DAÜ ile Yükseliş oynadıkları iki karşılaşmayı da galibiyetle kapatan ekipler oldular.

YDÜ farklı kazandı

Büyük Kadınlar Ligi’nde Şahlan’ı 40-18’lik skorla mağlup eden YDÜ, haftanın en farklı skorunu elde etti. İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde Esentepe Yetenek Avcıları rakibi UKÜ’yü 22-19 yenerek ikide iki yaptı ve rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı. DİGEM’i 33-26’lık skorla mağlup eden DAÜ ise kayıpsız yoluna devam etti.

DAÜ ve Yükseliş kayıpsız

Büyük Erkekler Ligi’nde DAÜ deplasmanda YDÜ’yü 37-28 yenerek liderliğe yükseldi. Ligin yeni ekiplerinden Gençlik Gücü konuk ettiği MGA’yı 36-21 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. UKÜ deplasmanından 30-27’lik skorla galip ayrılan Yükseliş ise ikide iki yapan bir diğer takım oldu.

SONUÇLAR

B. Kadınlar Ligi

Esentepe Yet. Av – UKÜ: 22-19

Şahlan – YDÜ: 18-40

DAÜ – DİGEM: 33-26

B. Erkekler Ligi

G.Gücü – MGA: 36-21

YDÜ – DAÜ: 28-37

UKÜ – Yükseliş: 27-30