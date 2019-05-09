Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyeliği’ne yeni atanan Leonidas Pantelidis’in atanma töreni sırasında konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında gömülü “kayıplar”la ilgili olarak halktan kendisine bilgi vermesi çağrısında bulundu

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum Üyeliği’ne yeni atanan emekli büyükelçi Leonidas Pantelidis’in atanma töreni sırasında bir konuşma yapan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında gömülü olan “kayıplar”la ilgili olarak halktan kendisine bilgi vermesi çağrısında bulundu ve “Kayıplarla ilgili bana isimsiz olarak bilgi veriniz, kimliğinizi açıklamayacağım” diye konuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın dün yayımlanan haberinde şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, kayıp şahısların Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgelerde olabileceği ihtimaline karşı kendisine şahsen veya isim saklanarak bilgi verilmesi çağrısında bulundu; Kıbrıs Türk tarafının da aynı yapıcı davranışta bulunacağını umduğunu ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslırum yeni üyesi Leonidas Pantelides’in atanma töreni sırasında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Anastasiades, Büyükelçi Pantelides’in Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi sırasında ve kayıp şahıslarla ilgili kuruluşlarıyla uzun yıllardan beri var olan iyi ilişkileri dolayısıyla insani bir sorun olan kayıp şahıslarla ilgili engin deneyimlerinden söz etti.

Kıbrıs’ta her kayıp şahsın başına ne geldiğini bulmayı hükümetin tam taahhüt ettiğini tekrarlayan Cumhurbaşkanı, bu konunun Kıbrıslıtürk liderliğine, BM Genel Sekreter’le, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ve yabancı hükümetlerle görüşmelerde gündeme getirildiğini anlattı.

Nicos Anastasiades, şu ana kadar sınırlı sayıda kayıp şahsın yerinin tespit edilip kimliğinin belirlendiğini, kayıp şahıslarla ilgili birçok vakanı beklemede olduğunu belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını zorlaştıran çok zaman geçmiş olması, az sayıda görgü tanığı olması ve birçok vakada işbirliği yapmanın reddedilmesi gibi faktörler bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, “hükümetin kontrolündeki bölgede kayıp şahısların gömüldükleri yerlerle ilgili bilgisi olanları, endişeleri olmaksızın bildiklerini bana bildirmelerini bir kez daha istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı, bu bilgilere sahip olan kişilerin şahsen kendisine bilgi vermelerini isteyerek, “Kıbrıslıtürk kayıpları ilgilendiren bu sorunu ele alırken, kaynağımı açıklamayacağım. Umarım öteki taraf da aynı yapıcı yaklaşımı gösterir” dedi.

Türkiye’den de uluslararası hukuk temelinde yasal ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesini ve kayıp şahısların akıbetinin etkin biçimde araştırılması için işbirliği yapmasını isteyen Cumhurbaşkanı, hükümetin konuyu gündeme getirmeye devam edeceğini, BM ve uluslararası toplumdan Türk işgal gücüne gerekli baskıyı yaparak ordu arşivlerine ve kayıp şahısların gömülmüş olabileceği askeri bölgelere erişilmesine izin verilmesini talep edeceğini vurguladı.

Nicos Anastasiades böyle bir erişimin belki de en önemli Güven Yaratıcı Tedbir olacağını belirtti ve “45 yıl sonra hangi insani davranış Türkiye’ye zarar verebilir ki? Şeklinde konuştu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslırum üyesi Leonidas Pantelides de yaptığı konuşmada, Komite’de bulunduğu kısa sürede devletin bu çabayı nasıl cömertçe desteklediğini, olağanüstü bir altyapının bilimsel bir araştırma ekibiyle birlikte çalışmalarına nasıl bağlı olduklarını anladığını söyledi.

Bu çabanın etkisini azaltan bazı iç zayıflıklar ve bir dizi dış engeller tespit ettiğini ifade eden Pantelides, bu sıkıntıları gidermeyi başta gelen sorumluluğu addettiğini belirtti.

Leonidas Pantelides, Cumhurbaşkanı’na bu görevi kayıp şahısların yakınlarının acılarına en kısa sürede son verme hedefiyle üstlendiği konusunda güvence verdi.

(Kıbrıs Haber Ajansı – 8.5.2019)

BASINDAN GÜNCEL…

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden gençler konuşmaya devam ediyor:

“Yüzleşmemiz, öncelikle birbirimizi affetmemiz gerekiyor…”

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden gençler konuşmaya devam ediyor.

Frantzeska Losif ve Melisa Kasap hayallerini, kaygılarını ve gelecek beklentilerini gazeddakıbrıs’a anlattı.

Melisa Kasap

“Bölünmüşlüğü normal karşılayabileceğimi düşünmüyorum.

Hayalimdeki Kıbrıs sistemini sağlam temellere dayalı olarak kurmuş, sınırlarını açmış ve barış içinde birlik olmuş bir ada ülkesidir.

Fakat geçmişi kitaplardan ve paylaşılanlardan öğrenen bir genç olarak geçmişte yaşamayı değil de şimdide yaşamayı ve geleceğimizi şekillendirmeyi tercih ediyorum. Kısacası geçmiş tarihimizde yaşananların tekrarlanmaması için ışık tutuyor.

Şahsen, Kıbrıslılar olarak kendi kendimizle ve rahatımızla yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Frantzesk Losif

“Ortak bir geleceği elde etmemiz mümkündür. Eğer kültürel çeşitliliğimizin bizi bölmesine izin vermezsek. Ve bölünmüşlükle yüzleşmeye niyetliysek.

Birleşik Kıbrıs istiyoruz ama bu yönde herhangi bir çaba sarf etmiyoruz, bu durumda bunu nasıl elde edeceğiz ki?

Öyle inanıyorum ki öncelikle birbirimizi affetmemiz gerekiyor ve ancak sonrasında gerçek anlamda görüşmelere açık hale gelip orta yol bulabilir ve bu sorunu tamamen çözebiliriz.

Benim ideal Kıbrıs’ım herhangi bir sınırın olmadığı ve içinde hepimizi etnik kökene göre değil de insan olarak kabul ettiği Kıbrıs’tır.”

Endişeler

Frantzeska: “Tabii ki Kıbrıs’ın durumu beni endişelendiriyor. Bu durum beni üzüyor, hayal kırıklığına uğratıyor.”

Melisa: “Bölünmüş bir adada yaşamak kolay olmadı ve olmayacak. Hiçbir zaman gerçek anlamda alışabileceğimi ve bölünmüşlüğü normal karşılayabileceğimi düşünmüyorum.”

Ortak gelecek

Frantzeska: “Ortak bir geleceği elde etmemiz mümkündür. Eğer kültürel çeşitliliğimizin bizi bölmesine izin vermezsek. Ve bölünmüşlükle yüzleşmeye niyetliysek.”

Melisa: “Ortak bir geleceği toplumsal olarak yaratabileceğimize inanıyorum.”

“Birleşik Kıbrıs istiyoruz ama bu yönde herhangi bir çaba sarf etmiyoruz”

Frantzeska: “Hayal kırıklığı veriyor çünkü karşılaştığım çoğu kişi ‘öteki’ taraftan gerçek kişilerle tanışmak yerine inançlarını varsayımlara ve stereotiplere dayandırıyor. Dolayısıyla, bu beni adanın geleceği hakkında endişelendiriyor; çünkü, birleşik Kıbrıs istiyoruz ama bu yönde herhangi bir çaba sarf etmiyoruz, bu durumda bunu nasıl elde edeceğiz ki?”

Melisa: “Benim açımdan Kıbrıs’taki en büyük sorunlardan birisi eğitim seviyesinin artmış fakat iş ve yaratıcılık seviyesinin düşmüş olmasıdır. Gençlerimize yeterli olanaklar verilmediğinden dolayı ciddi anlamda beyin göçü yaşanması ve bundan dolayı sistemin iyileştirilememesidir.”

“Umutluyuz, gelecek bizim elimizde”

Frantzeska: “Birleşik Kıbrıs ümidim var, insanlarının hepsinin barışçıl bir şekilde bir arada var olabildiği.”

Melisa: “Gelecek bizim elimizde ve geleceği yaratmak bize kalmış. En doğru bir şekilde dilediğimiz geleceği birleşmiş bir Kıbrıs’ı yaratabiliriz.”

“Sınırların olmadığı barış içinde bir Kıbrıs”

Frantzeska: “Benim ideal Kıbrıs’ım herhangi bir sınırın olmadığı ve içinde hepimizi etnik kökene göre değil de insan olarak kabul ettiği Kıbrıs’tır.”

Melisa: “Birlikten güç doğduğuna inanıyorum, bu yüzden gelecekte birleşmiş bir Kıbrıs’ta yaşamak istiyorum. Hayalimdeki Kıbrıs sistemini sağlam temellere dayalı olarak kurmuş, sınırlarını açmış ve barış içinde birlik olmuş bir ada ülkesidir.”

Öncelikle birbirimizi affetmemiz gerekiyor

Frantzeska: “Geçmişte pek çok kişinin acı çektiği bazı olaylar yaşandı. Ben bu olaylarla yalnızca anne babamın ve nene ve dedelerimin gözünden ilişki kurabilirim. Yaşananları aşmaya ve affetmeye gönüllüyüm. Öyle inanıyorum ki öncelikle birbirimizi affetmemiz gerekiyor ve ancak sonrasında gerçek anlamda görüşmelere açık hale gelip orta yol bulabilir ve bu sorunu tamamen çözebiliriz.”

“Geçmişte değil şimdide yaşayıp geleceği şekillendirmek istiyorum”

Melisa Kasap: “İnanıyorum ki geçmiş yaşananlar iki toplum için de benzer kayıpları ve zorlu zamanları çağrıştırmakta ve ben bundan dolayı iki toplum için de derin bir üzüntü duyuyorum. Fakat geçmişi kitaplardan ve paylaşılanlardan öğrenen bir genç olarak geçmişte yaşamayı değil de şimdide yaşamayı ve geleceğimizi şekillendirmeyi tercih ediyorum. Kısacası geçmiş tarihimizde yaşananların tekrarlanmaması için ışık tutuyor.”

Yüzleşmemiz gerekiyor

Melisa: “Şahsen, Kıbrıslılar olarak kendi kendimizle ve rahatımızla yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz duruma bu kadar alışmak yerine, bunu değiştirmemiz gerektiğini ve bunu için kendim dahil, toplumlarımızın her üyesinin harekete geçirmemiz gerektiğini bilmeliyiz.”

(GAZEDDAKIBRIS – 6.5.2019)