“Kayıpları minimuma indirmek istiyoruz”

K-Pet Süper Lig’in 12’nci haftasında Yalova’yı konuk edecek olan Yenicami’de hazırlıklar sürüyor. Binatlı karşılaşmasından beraberlikle ayrılarak geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, “Kalan 4 maçı kazanarak zirve kayıplarını minimuma indirmek istiyoruz” dedi.

Devecioğlu: “Kalan maçları kazanmak istiyoruz”

Binatlı karşılaşmasında 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Sedat Devecioğlu, “Kazanabileceğimiz bir karşılaşmada elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirmede başarılı olamadık” dedi. Devecioğlu, “Ligde kalan 4 karşılaşmamızı da kazanarak zirve kayıplarını minimuma indirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yalova oynadığı futbol ve kadro kalitesiyle hak ettiği yerde değil”

Bu hafta Yalova ile oynayacakları karşılaşma hakkında da konuşan Devecioğlu, “Yalova oynadığı futbol ve kadro kalitesine göre hak ettiği yerde değil. Bunu bilerek, rakibin gücüne saygı duyarak oynayacağız. Yalova’nın güçlü ve zayıf yönlerini etüt ederek geliştireceğimiz strateji ile maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Okoli’ye 3 maç ceza

Yenicami’de hücum hattında yer alan yabancı oyuncu John Okoli takımını 3 karşılaşmada yalnız bırakacak. Binatlı ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Okoli’ye ‘Şiddetli hareket’ gerekçesi ile 3 maç ceza verildi.