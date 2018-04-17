

Kıbrıs’ın güneyinde geleneksel “Kayıplara Sevgi Maratonu” dün başladı.



Alithia gazetesi, bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek “Kayıplar Sevgi Maratonu”nun, 20 Nisan’a kadar devam edeceğini yazdı.



Habere göre, etkinlik bu yıl “İnsani acının milliyeti veya dini yok. Kayıpların bulunmasına yardım edin. Bildiğiniz bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verin” sloganıyla düzenleniyor.



Etkinliğin, “Pan Kıbrıs Kayıplara Sevgi Maratonu Fonu” ile Kıbrıslı Rum Kayıp Yakınları Komitesi tarafından birlikte organize edildiğini yazan gazete, kayıplar konusundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti.

