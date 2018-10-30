“Kayıplar konusu, iki liderin önümüzdeki toplantılarında gündem olacak…”

Kıbrıs’ın güneyinde “Kayıplar Günü”nde mesajlar…

Kıbrıslırum Kayıp Yakınları Derneği tarafından dün Kıbrıs’ın güneyinde anılmakta olan “Kayıplar Günü” vesilesiyle yapılan açıklamada, Kayıplar Komitesi’nin karşılaştığı zorlukların, önümüzdeki dönemde iki liderin toplantılarında gündem olacağını duyurdu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, “Tüm Kıbrıs Kayıp Yakınları ve Akibeti Belli Olmayan Savaş Esirleri Yakınları Örgütü” tarafından yapılan açıklamada, özetle şöyle denildi:

*** Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını küçümsemiyoruz ancak elde ettikleri sonuçlar genelde zayıftır ve giderek daha fazla düşkırıklığı yaratmaktadır… Böylece, yüzlerce kaybımızın sonsuza dek kayıp kalma tehlikesi giderek daha görünür kılınıyor…

*** Kayıplar Komitesi’nin karşı karşıya kalmakta olduğu çeşitli pratikler ve diğer zorlukları anlıyoruz ancak bizce esas sorun, taraflar arasında dürüst işbirliğinin yoksunluğudur. Liderlerin halka çağrıda bulunarak gömü yeri bilenlerin Kayıplar Komitesi’ne bunu söylemesi yeterli değildir.

*** Gerek gömü yerleri, gerekse bu gömü yerlerinden yerleri değiştirilen kayıp kemiklerine ilişkin bilgiler, gerek Türk ordusunun, gerekse kuzeydeki rejimin arşivlerinde bulunmasına karşın, bu bilgileri Kayıplar Komitesi’nin erişimine sunmak gibi siyasi bir istek mevcut değildir.

*** Kayıplar konusunun, özellikle de Kayıplar Komitesi’nin karşı karşıya olduğu sorunların, iki liderin yakında başlayacak görüşmelerinde gündem maddelerinden birisi olmasını bekliyoruz. İnsani bir konu olan kayıplar konusunun çözümlenmesinin, Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar için anahtar bir güven arttırıcı önlem olduğu ve daha fazla gecikmeksizin çözümlenmesi gerektiği, herkes tarafından anlaşılmalıdır…

*** Bu hepimize düşen insani bir görevdir ancak aynı zamanda Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm için yürütülen çabalarda bir önkoşuldur ve karşılıklı olarak güven ortamını güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu, 2010 yılında 29 Ekim tarihini “Kayıplar Günü” ilan etmişti. Bunun nedeni, en son savaş esirlerinin serbest bırakıldığı gün, 29 Ekim 1974 idi ve o tarihten sonra geri dönmeyenlerin “kayıp” olduğu anlaşılmıştı.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 29.10.2018)

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros:

“Gömü yerlerini bilenler, bize başvursunlar…”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, dün yaptığı açıklamada halka bir çağrıda bulunarak, “kayıplar”ın gömü yerlerini bilen kişilerin, kendilerine başvurmalarını istedi.

“Kayıplar Günü” vesilesiyle yaptığı açıklamada Nestoras Nestoros, gerek 1963-64’ten, gerekse 1974’ten 2 binden fazla insanın “kayıp” olduğunu, bu tarihlerin modern Kıbrıs tarihinde en karanlık iki an olduğunu belirterek, Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın bildiklerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

“Türkiye’nin de işbirliği yaparak 1974’ün trajik olaylarıyla ilgili elindeki kanıtları sunması gerektiğini, bunun kayıpları araştırmakta zorunlu olduğunu” belirten Nestoras Nestoros, “Kayıp yakınlarının her gün yaşamakta olduğu drama bir son vermek, tümümüzün de önceliği olmalıdır. Kimse dinlenmesin, kimse de unutmasın… Her bir “kaybın” akibetini açıklığa çalışmak için tüm olanaklarımızla seferber olmak, kutsal bir görevdir” dedi.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 29.10.2018)

İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu:

“Türkiye’nin kayıplar konusunda büyük sorumluluğu vardır…”

“Kayıplar Günü” vesilesiyle bir açıklama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu, Türkiye’nin “kayıplar” konusunda büyük sorumluluğu olduğunu söyledi. Fotiu, “Tüm kararlılığımızla her bir kaybın akibetini öğrenebilmek, ister Kıbrıslırum, ister Yunan veya Kıbrıslıtürk olsun, tüm kayıpların akibetini öğrenebilmek maksadıyla çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz ve bunu kararlılıkla yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve tüm diğer uluslararası örgütlerin kararlarını “provokatif ve saldırgan biçimde görmezden geldiğini ve savaş alanından toplanmış olan kayıp şahısların gömüldükleri toplu mezarlarla ilgili herhangi bir bilgi vermediğini” söyleyen Fotiu, “boşaltılmış gömü yerlere ilişkin de Türkiye’nin bilgi vermediğini ve askeri bölgelerde araştırmalara ilişkin çeşitli engeller çıkardığını” kaydetti.

Fotğu, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümeti için kayıplar konusunda sonuca ulaşmanın, yüksek öncelikli bir konu olduğunu” belirtti.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 29.12.2018)



Almanya’dan Kayıplar Komitesi’ne 100 bin Euro’luk bağış…

Lefkoşa, 29 Ekim 2018 (T.A.K): Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Federal Almanya Cumhuriyeti’nin komiteye 100 bin Euro’luk bağışta bulunduğunu duyurdu ve teşekkürlerini iletti.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu bağış ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nin KŞK’ya 2006 yılından bu yana yaptığı yardımın 600 bin Euro’ya ulaştığı ve bunun Federal Almanya Cumhuriyeti’ni en çok bağış yapan 5. Ülke yaptığı kaydedildi.

Bu paranın KŞK’nın kazı, kimliklendirme ve kalıntıların ailelerine teslimi çalışmalarında kullanılacağı ifade edilen açıklamada, KŞK’nın bir çok aileyi yıllardır etkileyen belirsizliğe bir son vermek için mümkün olan en yüksek sayıda kalıntıyla ilgili kimliklendirme yapıp ailelere teslimlerini gerçekleştirmek amacında olduğu belirtildi.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 29.10.2018)