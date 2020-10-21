Kayıplar Komitesi’nde bir koronavirüs vakası görüldü…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi, koronavirüsten etkilendi…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nde çalışmakta olan bir çalışanda koronavirüs görüldüğü, COVID-19’e yakalanan sözkonusu çalışanın önceki akşam karantinaya alındığı, bu çalışanla yakın tameas halinde olan tüm diğer personelin de karantinaya alındığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“KŞK ilk COVID-19 vakasını bildirdi…

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), bugün bir KŞK personelinin Koronavirüs (COVID-19) pozitif olduğunu duyurdu. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve COVID-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personel de 14 gün boyunca karantina altına alındı. Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibi de ayrıca yapıldı.

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm KŞK personeli, her iki haftada bir PCR testlerine tabi tutulmaktadır. Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmaları devam etmektedir.

Komitenin yüz yüze toplantılarının bir ay süreyle askıya alınması ve bu süre içinde çevrimiçi toplantılara geçilmesi kararlaştırılmıştır.”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nin kapatıldığı ancak kazılar ve laboratuvar çalışmalarının devam etmekte olduğu anlaşılıyor.

Kayıplar Komitesi’nde çalışan ve COVID-19’a yakalanan çalışana “Çok geçmiş olsun” diyoruz… Umarız en kısa sürede iyileşir ve onunla birlikte karantinaya alınan çalışanlar da hep beraber işlerinin başlarına dönebilirler.

NADİRE OYMAN’DAN AÇIKLAMA…

COVID 19 testinde pozitif çıkan Kayıplar Komitesi araştırma görevlisi Nadire Oyman ise, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“…Son bir hafta içerisinde benimle herhangi bir teması olan varsa lütfen benimle iletişime geçsin... Bir çok temaslının bilgisini verdim fakat hatırlayamadıklarım olabilir… Kendinize iyi bakin… Ve tedbiri elden bırakmayın... (Sağlık durumum şu an iyidir)…”

KAZILAR KOORDİNATÖRÜ DEMET KARŞILI’NIN PAYLAŞIMI…

Kayıplar Komitesi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı ise dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Arkadaşlar, akrabalar, akrabadan öte olan Kayıp yakınlarımız;

Dün gece bir Facebook gazetesinin aşağıda bulabileceğiniz basın bildirimizden önce sosyal medya üzerinden yayınladığı haberle, bizimle birlikte akşamdan beri sizleri de endişelendirdik, üzdük. Üzgünüz.

Şahsım adına sabah sabah geçen 14 gün içinde görüştüğüm herkese ve gittiğim her yere PCR testimin negatif olduğunu ve de temaslı olmadığımı bildirmiştim. Fakat tüm gün arayan, soran ve mesaj atan güzel insanlar, aynı anda işi de yürüttüğümüz için çoğunuza dönemedim, affola. Öncelikle iyiyim ve de sağlıklıyım.

Genel durum ise;

Ofisimizden 'bir' arkadaşımız ilk günden itibaren her 14 günde bir yapılan rutin PCR testlerimizde pozitif çıkmıştır, doğrudur. Sağlığı şu an iyi durumdadır.

Sonuçları negatif de olsa (14 gün içinde pozitife dönüşmesi olasılığından) 1. derece temaslıları belirlenerek, karantinaya alınmıştır.

Tüm Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Kazı ve Antropoloji safhamızdaki ve geriye kalan ofis çalışanlarımızın da dün yapılan testleri negatiftir. Temaslı değildirler. Çalışmaya devam.

Sadece Pazartesi ikinci testler yapılana kadar, temassız dahi olan ofis çalışanları evlerinde izole edilecek ve ofisimiz kapalı olacaktır. Ofis çevirimiçi olarak çalışmalara devam edecektir.

Korona'nın bir kaç yıl daha tüm dünyada ve adamızda hayatımızın bir parçası olacağı kesindir. Herkesin tedbirleri elden bırakmaması önemlidir.

Aslında bu güne kadar iki toplumlu ve toplam 200 civarı Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanları olarak sadece 1 kişinin pozitif olmasının (ki düzenli test sırasında bulunduğu için çoğalmayacağını umut ediyoruz) 4 basit ve önemli noktası olduğunu düşünüyorum;

1 )Herkes maske takacak,

2) Eller yıkanarak dezenfekte olacak ve çalışma alanları 5 günde bir ilaçlanacak,

3 )Sosyal mesafe kuralına uyulacak,

4) Düzenli PCR testi yapılacak...

Well, daha sağlıklı ve endişesiz günlerimizin gittikçe yaklaşması, Korona'nın hızlıca uzaklaşması dileğiyle...

Demet Karşılı.”

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Dikomo’da yeni kazılar…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar devam ederken, Dikomo’da (Dikmen) yeni bir kazıya başlandığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi’nden elde ettiğimiz bilgilere göre, Aşşa’daki (Paşaköy) kuyu kazısı tamamlandıktan sonra, bu kazıyı yürüten ekip, Dikomo’da yeni bir kazı yapmaya gönderilmiş bulunuyor.

Kayıplar Komitesi’nin Haspolat’ta (Mia Milya), Güngör’de (Kutsovendi), Ulukışla’da (Maratovuno), Lapta’da, Templos’ta (Zeytinlik) ve Strovulo kazıları da devam ediyor.

HASPOLAT’TA “KAYIP” KAZILARI

Öte yandan FİLELEFTHEROS gazetesi, Kayıplar Komitesi’nin Mia Milia (Haspolat) bölgesinde kazı gerçekleştirdiği yazdı.

TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’ne göre Fileleftheros gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Mia Milia (Haspolat) bölgesinde 1974 yılının Ağustos ayında meydana gelen çatılmalarda hayatlarını kaybettiklerine inanılan Kıbrıslı Rumların kalıntılarına ulaşmak adına kazı gerçekleştirmekte olduğunu yazdı. Gazete, o dönemde 305. Piyade Taburunda görev yapan teğmen Sotiris Marateftis’in yanı sıra, dokuz Kıbrıslı Rum askerin naaşlarının bulunduğu toplu bir mezarın arandığını belirtirken, bölgede üç kazı yapılmasının planlandığını aktardı.

Kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

“Hollanda'dan Endonezya'ya savaş suçları tazminatı…”

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Hollanda parlamentosuna gönderdikleri mektupta, martta Hollanda mahkemesince verilen tazminat kararına itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Mektupta, 1946-1947'deki bağımsızlık savaşı sırasında Hollandalı askerlerce öldürülen Endonezyalıların çocuklarına 5 bin avro tazminat ödeneceği belirtildi.

Hollanda mahkemesinin kararı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Lahey Bölge Mahkemesi, martta verdiği kararında 1946-1947'de Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde Endonezyalı erkekleri kurşuna dizerek Hollandalı askerlerin hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, Hollanda hükümetinin, dul kalan 8 kadın ve 4 çocuğa 235 avro ile 10 bin avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödemesine karar vermişti.

Dava, kurşuna dizilen 11 erkeğin eş ve çocukları adına açılmıştı.

Hollanda Kralı Williem Alexander, 350 yıllık sömürge dönemi boyunca ve bağımsızlık mücadelesi döneminde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Endonezya'dan özür dilemişti.

Bağımsızlık tarihi

Endonezya, Pasifik Savaşı'nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta'nın 1945'te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını ilan etti.

Hollanda Krallığı, Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı.

Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi.

Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri, 27 Aralık 1949'da Hollanda Krallığı'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.

Endonezya hakkında

Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur.

250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesi.

Başkan: Joko Widodo Trend

Başkent: Cakarta

Nüfus: 267,7 milyon (2018) Dünya Bankası

Para birimi: Endonezya Rupisi

(BİANET.ORG – 20.10.2020)