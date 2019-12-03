Kayıplar Komitesi, askeri bölgelerde yeni kazılar başlattı

Sevgül ULUDAĞ

Kayıplar Komitesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri bölgelerde yeni kazılar başlattı.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, “Domuzcular Burnu/Trahonas” diye tabir edilen askeri bölge içerisinde park yeri altında bulunan hendek içerisinde 1974 “kaybı” beş Kıbrıslırum’a ait olduğu düşünülen olası gömü yerinde kazı çalışması başlatıldı.

Yeni kazılar başlatıldı

St. Hilarion’da askeri bölge içerisinde bir grup Kıbrıslırum “kayıp” şahsın bir gaminide gömülü olduğu bilgisi doğrultusunda yeni bir kazıya başlandı. Bu konuda bir okurumuz askeri bölge içerisinde üç farklı kuşkulu olası gömü yeri hakkında bilgi vermişti.

Aynı şekilde Dilekkaya (Aya) askeri bölgede bir kuyu içerisinde bir grup Kıbrıslırum “kayıp” şahsın gömülü olduğu bilgisi üzerine, askeri bölgede kazı çalışmalarına başlandı.

Yukarı Yeşilırmak/Limnidi’de yine askeri bölgeye denk gelen dere yatağı kenarında da yaklaşık 6 metrelik derinliğe sahip olduğu varsayılan ve bugün kapalı olan bir kuyu aranmaya devam ediliyor.

Kayıplar Komitesi’nin diğer kazıları Lapta’da “Celebrity yanı” diye bilinen bölgede, Alsancak’ta (Karava) bir grup Kıbrıslırum “kaybın” dere yatağı yakınlarında gömülü olduğu bilgisiyle kazılmaya devam ediliyor. Yine Hamit Mandrez’de sanayi bölgesinde üçüncü bir toplu mezar aranıyor. Bu bölgede daha önce iki toplu mezar bulunmuştu.

Tekke Bahçesi dışında sürdürülen kazılar da devam ediyor ve bu bölgede üç “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşılmaya devam ediliyor.

Mağusa’nın Ayluka bölgesinde de yeni bir kazı yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmayınca, kazı kapatıldı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise Dali’de kapalı olan bir kuyu içerisinde 1964 “kaybı” bir Kıbrıslıtürk’ün gömülü olduğu bilgisi üzerine kuyunun bulunması için çalışmalar başlatıldı.