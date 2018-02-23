“Kayıp” yakınlarıyla Kayıplar Komitesi yetkilileri bir araya geldi…

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, “kayıp” yakınlarını, Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bir araya getirdi…

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, “kayıpları”ndan geride kalanlar henüz bulunamayan veya “kayıpları”ndan geride kalanlar çeşitli gömü yerlerinde bulunmuş olan “kayıp” yakınlarını, dün Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace yanındaki eski Fulbright ofisinde Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bir araya getirdi. Toplantıyı “Birlikte Başarabiliriz” adına Erbay Akansoy, Hristis Eftimiu ve biz idare ettik.

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” adına Kayıplar Komitesi yetkililerine ve “kayıp” yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Erbay Akansoy, Kıbrıs Diyalog Forumu’na da üye olan “Birlikte Başarabiliriz” örgütünün, her iki toplumdan “kayıp” yakınları, savaş kurbanları ve iki toplumlu çatışmalardan zarar görmüş insanlar tarafından oluşturulduğunu, örgütün tek bir ortak vizyonu olduğunu, bunun da ortak acıların barış için bir araç olabileceğini, bu ortak acının nefret ve bölünmeyi derinleştirmek için sömürülüp kullanılamayacağını söyledi. “Birlikte Başarabiliriz” örgütündeki “kayıp” yakınlarının, “kayıp” yakınları ve savaş kurbanlarını bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını sağladığını, olası gömü yerleri ve toplu mezarlarla ilgili araştırma yapıp bilgi paylaştıklarını, adanın her iki tarafında da kentlerde, köylerde ve okullarda ortak değerlerini ileri götürmek üzere etkinlikler düzenlediklerini belirtti… Akansoy, “Kendileri de yeniden uzlaşma yolunu yürüyorlar, birbirlerinin acısını derin biçimde hissederek ve gelecek için ortak bir vizyon paylaşarak…” diye konuştu.

Akansoy sözlerinin devamında özetle şöyle dedi:

*** Kaygı veren şey şudur: çatışmadan 50 yıl sonra dahi, birbirimiz hakındaki değerler ve algılar ile ilişkilerimizin dönüştürülmesi ve iki toplumun iyileştirilmesi için pek az çalışma yapılmıştır. Bunun yerine Kıbrıs’ta “kayıplar” konusu çok tartışmalı ve politize edilmiş bir konuya dönüştürülmüş ve her bir toplumun çatışmayla ilgili resmi söyleminde “ötekileştirme” ve “düşman” söylemine entegre edilmiştir.

*** Çatışmadan bunca yıl sonra toplumlarımız derinden yaralanmış ve bölünmüştür, tüm dönüşüm araçları gibi… Resmi bir sürecin yokluğunda ihtiyaç olan şey, iyileştirici adalete odaklanmış ve ötekinin acısının kabul edileceği ve kolektif bir iyileşmeye giden sosyal bir dönüşüm sürecidir. Moral otoriteye sahip insanlar tarafından yürütülüp birlikte geliştirilecek böylesi süreçler, adil, eşitlikçi ve kurbanlara odaklanmış bir adaleti sağlayacak araçları biçimlendirebilir, toplumlarımızın kırılmışlığına daha da zarar vermeyecek bir adaletten söz ediyorum…

*** Her bir toplumda gerçeğin nasıl ele alınacağı, toplumlarımızın iyileştirilmesinin sorumluluğunu kimlerin taşıyabileceği ve iyileştirme ve yeniden uzlaşma için ortak bir alan yaratma yönünde toplumlarımızda pek az insan moral otoriteye sahiptir. Kıbrıs’ta bu insanlar işte her iki toplumdan acılar çekmiş kurbanlar ve aileleridir ve bizzat kendileri iyileşme ve dönüşme yolculuğuna başlamışlardır.

*** Mayıs 2015’ten bu yana “Birlikte Başarabiliriz” Kıbrıs Diyalog Forumu’nun aktif bir üyesidir ve “Hafıza” konulu bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu çalışma grubu aracılığıyla “kayıp” yakınları sosyal bir dönüşüm süreci geliştirmektedirler. Bunu da şunlar aracılığıyla geliştirmektedirler:

Kıbrıs’ta gerçeği anlatma, iyileşme ve yeniden yakınlaşma için ortak vizyon ve ortak değerlerini derinleştirme

Sosyal bir dönüşüm için araçlar, yapılar ve süreçleri birlikte oluşturma

Hafıza ve gerçeği ele alıp bunun çerçevesini çizebilecekleri mekanizmalar geliştirme

Kişisel ve kolektif iyileşme ve dönüşümü destekleme.

Böylesi çalışmaların ruhuyla bugünkü toplantı, Kayıplar Komitesi ile İki Toplumlu kayıp Yakınları’nın Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını desteklemek üzere sürdürülecek bir ilişkinin geliştirilmesi için bir olanak yaratmaktadır.

Bu toplantının yapısı ve gündemi şöyledir:

Kayıplar Komitesi’ne kendi çalışmalarındaki son gelişmeleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatmak üzere olanak sağlamak Kayıp yakınlarına kendi kaygıları ve beklentilerini aktarmak için olanak sağlamak.”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros ve Üçüncü Üye (BM temsilcisi) Paul-Henri Arni, “kayıplar” konusundaki çalışmalarını ve gelinen son aşamayı aktardıkları bir sunuş yaptılar.

Ardından özellikle “kayıplar”ı henüz bulunmamış olan Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıp” yakınları konuşarak kendi “kayıpları” hakkında bilgi verdiler ve Kayıplar Komitesi yetkililerinden bu konularda bilgi istediler.

“Kayıplar”ından geride kalanlar bulunmuş olan “kayıp” yakınları da söz alarak görüş ve önerilerini Kayıplar Komitesi yetkililerine ilettiler. Toplantı büyük bir olgunluk ve gerçek bir diyalog havası içerisinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkçe, Rumca ve İngilizce simultane çeviri yapıldı. Bu tür toplantıların önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi ve “Birlikte Başarabiliriz”in “kayıp” yakınlarını, Kayıplar Komitesi yetkili ve görevlileriyle bir araya getirme çabasının sürdürülmesi bekleniyor…

“Kayıp” yakınlarının önerilerini önümüzdeki günlerde bu sayfalarda özetle yayımlayacağız…