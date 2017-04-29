“Kayıp” Salim Hasan, toprağa verildi…

Lefkoşa, 28 Nisan 2017 (T.A.K): Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı kazı çalışmaları sonucu kalıntılarına rastlanan Kayıp Şehit Salim Hasan Rifat düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Lefkoşa Mezarlığı’nda dün sabah saat 10.00’da yapılan törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Zorlu Töre ve Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı’ndan Piyade Albay Saffet Doğan ve Bakım Albay Kadir Küpçü, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, askeri ve sivil zevat, Rifat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Salim Hasan Rifat’ın naşı kortej eşliğinde mezar başına taşındı, daha sonra saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi.

Tabutun sarılı olduğu bayrağın asker tarafından şehidin yengesi Gülten Üstüntaş’a teslim edilmesiyle tören sona erdi.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan törende yaptığı konuşmada, 309 Kıbrıslıtürk kaybın henüz bulunmadığını belirtti.

Savaşlarda çok büyük acılar çekildiğini ve adada artık savaş istemediklerini söyleyen Ersan, 14 Ağustos’ta Atlılar ve Muratağa’da şehit edilen Kıbrıslı Türklerin defin işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden - Haber: Raif Uzkan, Fotoğraf: Süleyman Önal – 28.4.2017)

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“Kayıplar”a ilişkin aramalarda “Drone” kullanılacak…

Lefkoşa, 28 Nisan 2017 (T.A.K): Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslırum üyenin bürosunun, “kayıplar”ın belirlenmesi çabalarının desteklenmesi veya gömü alanlarının teyit edilmesi amacıyla Leymosun’daki Kıbrıs Teknik Üniversitesi (TEPAK) ile işbirliğine anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, gazeteye yaptığı açıklamada, gömü noktalarının tespit edilmesi için uydular, hava fotoğrafları ve drone’lar da dahil olmak üzere çağdaş teknolojinin kullanılacağını ifade etti.

İmzalanan anlaşmanın gerek Kıbrıslıtürk, gerekse Kıbrıslırum tarafına yardımcı olacağını yazan gazete, işbirliği çerçevesinde, geçmişte toplanan veya gelecekte toplanacak bilgiler ve tanıklıklar temelinde kayıpların olası gömü noktalarının, TEPAK’a gösterileceğini, TEPAK’ın, olguların analiz edilmesini üstleneceğini belirtti.

Gazete TEPAK’ın, olası gömü noktalarında toprak yüzeyinin bozulup bozulmadığını kontrol edeceğini ayrıca tanıklıklar temelinde, hava fotoğrafları veya uyduyla, doğrulanması için gömü noktalarını analiz edeceğini yazdı.

Habere göre TEPAK, üç boyutlu görüntüler oluşturmak için de drone kullanacak.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 28.4.2017)

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Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum Üyeleri’ne ziyaret…

Geçtiğimiz hafta içinde “kayıp” yakını ve İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Katliam Kurbanları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”in aktif üyelerinden Hristina Pavlu Solomi Patça ile birlikte, Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum Üyeleri’ne ziyaretlerde bulunarak Galatya gölünde bulunan “kayıplar”la ilgili bu konuda çaba göstermiş olan herkese teşekkür ettik.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ü 19 Nisan 2017 Çarşamba günü ziyaret ederek burada kendisine, Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Asistanı Mine Balman’a ve Galatya gölündeki “kayıplar”dan geride kalanların bulunmasında çaba göstermiş olan herkese yürekten teşekkür ettik.

27 Nisan 2017 Perşembe günü ise Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros’un ofisini ziyaret ederek Galatya gölündeki “kayıplar”dan geride kalanların bulunması nedeniyle kendisine ve bu konuda çaba göstermiş olan herkese teşekkür ettik.

Ziyaretlerimizde Kayıplar Komitesi yetkililerine gerek Galatya gölüyle, gerekse Karpaz’da “kayıplar”la ilgili elde etmiş olduğumuz yeni bilgi ve duyumları da paylaştık.

Bu konuda 11 yıl boyunca bize yardımcı olan Kıbrıslıtürk okurumuza da tekrardan sonsuz teşekkürler diyoruz… Bu konuda çaba göstermiş olan herkese müteşekkir olduğumuzu bir kez daha belirtelim…