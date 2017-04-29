Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri New Yok'a gidiyor

Kıbrıs’ta 1963 ile 1974 yılları arasındaki kayıpların bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üyeleri, 8-9 Mayıs tarihlerinde New York’ta temaslar yapacak. Komite Üyeleri 9 Mayıs’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.

TAK muhabirinin Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ten aldığı bilgiye göre, komitenin yürüttüğü “Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi” kapsamında BM arşivlerinde halihazırda araştırma yapılıyor.

Oluşturdukları Arşiv Çalışma Grubu’nda yer alan komitenin üçüncü üyesi BM Temsilcisi Paul-Henri Arni ile bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum üyenin New York’taki BM arşivlerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Küçük, New York ziyaretlerinin amacının proje çalışmaları bağlamında BM arşivlerinden yararlanmak ve Genel Sekreter Guterres’le görüşmek olduğunu söyledi.

BM KAPALI ARŞİVLERİNDEN İKİSİNİN OKUNMASINA İZİN VERDİ

Küçük, tüm ülkelerde olduğu gibi BM’nin de kapalı ve açık arşivleri olduğunu kaydederek yaptıkları girişimle BM’nin iki kapalı arşivinin de okunmasına izin verdiğini, New York ziyaretleri sırasında bu arşivleri inceleyerek gömü yerleriyle ilgili veriye ulaşmaya çalışacaklarını anlattı.

7 ÜLKE VE KURULUŞTAN OLUMLU YANIT

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, aynı şekilde KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM’nin Kıbrıs’taki değişik ülke birlikleri ve Kızılhaç’tan da gömü yerleriyle ilgili bilgi ve yardım istediklerini; tümünden de olumlu yanıt aldıklarını açıkladı.