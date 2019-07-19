Kayıp şahıs aranıyor!

Girne'de kalmakta olduğu ikametgahtan markete gitmek üzere 15.07.2019 tarihinde ayrılan 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I.ABUZIYADA isimli şahıstan halen haber alınamadı.

Polisten yapılan açıklamada “Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.