Kayıp şahıs aranıyor!
22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I.ABUZIYADA 15 Temmuz'dan bu yana kayıp...
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Girne'de kalmakta olduğu ikametgahtan markete gitmek üzere 15.07.2019 tarihinde ayrılan 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I.ABUZIYADA isimli şahıstan halen haber alınamadı.
Polisten yapılan açıklamada “Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.
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