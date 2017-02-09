Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyunu 11 Şubat Cumartesi akşamı saat 21:30'da (Kuzey saati) Satiriko Tiyatrosu'nda prömiyerini gerçekleştirecek. 2014-2015 sezonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun bu kez iki tiyatronun işbirliğiyle Yunanca sahneleniyor.

Oyunda, Kıbrıslı Rum oyuncular Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol alıyor.

"Kayıp" oyunuyla birlikte ilk kez bir Kıbrıslı Türk yazarın oyunu Yunanca olarak Güney’de sahnelenmiş olacak. “Kayıp” oyunu, kaynağını geçmişten alan ve yinelenen bir savaş travmasının etrafında, savaş sonrası “durumu” ele alıyor. Adanın ortak geçmişi ve ortak acısından hareket ediyor. Savaş sonrası neslin neyi kaybettiği sorusunun yanıtı peşinde bir sorgulama, savaşın ardından geçmiş, gelecek ve bugünle içten bir yüzleşme çabası niteliğini taşıyor.

Oyun, 11 Şubat Cumartesi’nden itibaren 12 Mart'a kadar her cumartesi saat 21:30, her pazar saat 19:30'da Satiriko Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ayrıntılı bilgi için telefon: 2278782