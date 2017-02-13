"Kayıp" oyunu Yunanca sahnelendi

Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyunu 2014-2015 sezonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelendikten sonra şimdi de Satirigo Tiyatrosu işbirliğiyle Yunanca sahnelendi. "Kayıp" oyunuyla birlikte bir ilke imza atan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, ilk kez bir Kıbrıslı Türk yazarın oyunu Yunanca olarak Güney’de sahnelenmiş oldu.

11 Şubat Cumartesi akşamı Satiriko Tiyatrosu'nda prömiyerini gerçekleştiren oyunda Kıbrıslı Rum oyuncular Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol aldı.

Oyunu, Güney Kıbrıs Eski Başkanlarından Hristofyas, Güney Kıbrıs Eski Başkanlarından Vasiliyu, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Koordinatörü Yaşar Ersoy ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da izledi.

Oyun sonunda sahneye çıkan yazar ve yönetmen Aliye Ummanel, çalışma sürecinde aldığı notlardan bir kaçını seyirciyle şöyle paylaştı. “Eğer provanız saat beşte başlıyorsa ve evinizden tiyatroya gitmeniz bir saati alıyorsa saat beşte evden çıkarsınız tiyatroya yetişirsiniz. “Hamlet”e (Yunanca okunuşu) “Amlet” diyoruz. Horatio’ya (Yunanca okunuşu) Horadio diyoruz, birlikte çalışıp birlikte üretmeye ve birbirini anlamaya çalışmaya da “barış” diyoruz. Bugün pek çoğunuzun duyduğunu düşündüğüm bir haber vardı. Bununla ilgili size şunu söylemek isterim: Okullarda çocuklarımıza ortak olan şeyleri öğretelim, bizi ayıran şeyleri değil. Mesela bu oyun bizim ortak acımızı anlatıyor; bunu izletebiliriz.

Okul ve birbirinin görüşüne saygı demişken bir şey daha eklemem lazım. Benim tiyatro okuduğum bölümüm, Ankara Üniversitesi'ndeki Tiyatro Bölümü, şu anda kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Oradaki rejimin uygulamaları sebebiyle hocalarım artık ders veremeyecekler. Ben bölüme döneceklerine yürekten inanıyorum. Ben orada başkalarının düşüncelerine katılmasam da saygı duymayı öğrendim. Şu an, burada, bu güzel insanlarla bir arada bulunmamı hocalarıma borçlu olduğumu hissettiğim için buna değinmek zorunda hissediyorum, onları destekliyor ve onlara saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum.”

“Kayıp” oyunu, 12 Mart'a kadar her cumartesi saat 21:30, her pazar saat 19:30'da Satiriko Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ayrıntılı bilgi için telefon: 2278782