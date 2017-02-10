“Kayıp” oyunu Rumca olarak oynanıyor…

Aliye Ummanel’in kaleme aldığı ve savaş travmasını konu alan “Kayıp” isimli tiyatro oyunu, Kıbrıs’ın güneyinde sahnelenecek. Rumca olarak oynanacak “Kayıp”, 11 Şubat Cumartesi akşamı 20.30’da Satiriko Tiyatrosu’nda sergilenecek.

2014 - 2015 sezonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen “Kayıp”, iki tiyatronun işbirliğiyle 12 Mart’a kadar her cumartesi saat 21.30’da, her pazar saat 19.30’da Satiriko Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

BİR İLK...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kez Kıbrıslıtürk bir yazarın oyunu Rumca olarak Kıbrıs’ın güneyinde taşınacak.

Yinelenen savaş travmasını konu alan “Kayıp”ta, Kıbrıslırum oyuncular Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol alacak.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 9.2.2017)

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*** Barış için mücadele eden Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum öğretmen sendikaları, Kayıplar Komitesi laboratuarını ziyaret etti…

“Ülkenin karanlık geçmişiyle karşı karşıya geldik… Çözüme çok ihtiyacımız var…”

Kıbrıs’ta barış için yıllardır ortak mücadele yürütmekte olan KTÖS, KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun öğretmenleri, önceki gün Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti…

Dört sivil toplum örgütü adına yazılı bir açıklama yapan KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal, ziyarette ülkenin karanlık geçmişiyle bir kez daha karşı karşıya geldiklerini kaydederek, “Laboratuvarda gördüğümüz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha da güçlü bir şekilde göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Besim Baysal açıklamasında şöyle dedi:

“KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal imzasıyla yapılan ortak açıklamanın tam metni şöyle:"Ülkemizin yakın tarihi şiddetle, kanla ve gözyaşıyla yazılmıştır. Yaşanılan acıların karşılıklı olduğunu vurgulayarak, barış ve birlikteliği kucaklayacak bir eğitim sistemi yaratarak, barışçı neslin yetişeceği yeni bir Kıbrıs için çaba harcamalıyız. Bu sebeple KTÖS, KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun öğretmenleri olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı 7 Şubat Salı saat 15.00’de ziyaret ettik. Bu ziyaretle de ülkemizin karanlık geçmişi ile bir kez daha karşı karşıya geldik. Laboratuvarda görmüş olduğumuz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha da güçlü bir şekilde göstermiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm üyelerinin ve çalışanlarının uyum içinde, tarihimizin bir dönemine ışık tutmak ve kayıp yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve sonuç aldıklarını görmek, iki toplumun birleşmesi ve barış içinde bir yol çizmesi için daha çok birlikte çalışmanın gerekliliğini hepimize fazlasıyla hissettirmiştir.Geçmişimizin cinayetler, göçler, işgaller, tecavüzler ve çok büyük acılar içinden geçmiş olduğunu görüyoruz. Kendini mağdur gösteren, çatışmacı ve karşılıklı suçlama kültürüne dayalı şövenist, ırkçı, cinsiyetçi, dindar eğitim sistemleri yerine barış kültürünü, yakınlaşmayı, işbirliğini, dayanışmayı, karşılıklı hoşgörü ve empatiyi hedefleyen bir eğitim anlayışı geliştirmeli ve toplumsal dönüşümlerimizi bu anlayışla gerçekleştirmeliyiz. Yaşananların bir daha yaşanmaması ve acılarımızın bir kez daha tekrar etmemesi, adamızın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır. Verdiğimiz mücadeleyi, hem siyasal anlamda hem de karşılıklı bilimsel, demokratik, laik, barışçı eğitim sistemlerini dönüştürerek barış ve federasyon yönünde güçlendireceğimizi vurgulamak isteriz. Geçmişle yüzleşerek ve tarihimizdeki hataları görerek yeni imkanlar yaratmak; temelleri sağlam bir gelecek için çok önemli bir süreç olacaktır. Yaşananların görmezden gelinmesinin ya da acıları malzeme ederek oluşturulacak politikaların bu ülkeye hiçbir faydası olmayacak, aksine düşmanlıkları daha da pekiştirecektir. Oysa bizim ihtiyacımız iki toplumun hatalarıyla yüzleşmesi, düşmanlık değil dostluk, ayrılık değil birleşme ve barış yoludur. 1963-64 ve 1974 olaylarında hayatlarını kaybetmiş tüm Kıbrıslıları saygı ile anarken, hala kayıp olan insanlarımızın kalıntılarına ulaşabilmek, ailelerin acılarını ve yaslarını bir nebze olsun azaltabilmek ve kayıp yakınlarının yarım asırdır süren acılı bekleyişlerinin son bulmasını sağlamak bizler için oldukça önemlidir. Bu sebeple o döneme tanıklık etmiş herkese çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen kayıpların gömü yerleri ile ilgili bilgilerinizi Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşın. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı koymak ülkesini seven ve bu adada yaşayan herkesin görevi olmalıdır.