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KAYIP KIZLAR ARANIYOR

KAYIP KIZLAR ARANIYOR

Polis, 2 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur Küçük  ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük isimli  kardeşlerin halen bulunamadığnı duyurdu

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Polis, Gönyeli'de kalan ve 2 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük isimli kardeşlerin halen bulunamadığnı duyurdu.  İki kız kardeşi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

 

33 yaşındaşı Owoyale de kayıp

Öte yandan 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale de hala bulunamadı. Owoyale'yi gören veya nerede olabileceği konusunda bilgisi olanların en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

 

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