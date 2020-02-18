Kayıp genç bulundu

Polisin 12 Şubat’tan beri kayıp olduğunu duyurduğu Gönyeli’de yaşayan Nijeryalı gencin, Mağusa’da arkadaşının evinde olduğu anlaşıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 23 yaşındaki Nijeryalı Oluwabusayo Emannuel Adeoti bulundu.

Gönyeli’de yaşayan ve 12 Şubat’tan beri kayıp olduğu belirtilen Nijeryalı gencin, bugüne kadarki süre içinde Gazimağusa’da bir arkadaşında kaldığı tespit edildi.