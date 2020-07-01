Kayıp Deniz bulundu

Çatalköy Belediyesi, Zeki Müren Sokak'ta ikamet eden konuşma engelli Deniz isimli çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada konuşma engelli çocuğun bulunduğunu söyledi.

Çatalköy Belediyesi, Çatalköy, Zeki Müren Sokak'ta ( Futbol sahasının sağ tarafındaki sokak) ikamet eden konuşma engelli çocuğun son 4 saatten beri kayıp olduğunu duyurmuş ve yardım çağrısı yapmıştı.