Kayıp aranıyor

Polis, Filipin uyruklu, 37 yaşındaki May Ann Sarmiento isimli kadının, 1 Haziran tarihinden itibaren kayıp olduğunu duyurdu. Lefkoşa'da kaldığı evden ayrılan ve o günden beri haber alınamayan May Ann Sarmiento’yu görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.