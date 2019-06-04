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Kayıp aranıyor

Kayıp aranıyor

Polis, Filipin uyruklu, 37 yaşındaki May Ann Sarmiento isimli kadının, 1 Haziran tarihinden itibaren kayıp olduğunu duyurdu.

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Polis, Filipin uyruklu, 37 yaşındaki May Ann Sarmiento isimli kadının, 1 Haziran tarihinden itibaren kayıp olduğunu duyurdu. Lefkoşa'da kaldığı evden ayrılan ve o günden beri haber alınamayan May Ann Sarmiento’yu görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

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