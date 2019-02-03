Kayıp aranıyor!

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da sakin 38 yaşındaki Nazmiye Satur’un dün akşamdan beri kayıp olduğunu ve arandığını duyurdu.

Satur’un dün saat 18.00 sıralarında ayrıldığı evine halen geri dönmediği ve bulunması için arama ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.