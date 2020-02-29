Kayıp Alman turist, her yerde arandı

Polis, 27 Ocak’tan bu yana kayıp olan Alman turisti arıyor…

27.01.2020 tarihinden beridir kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz WEİSS 'in bulunabilmesi için bugün 08:00 - 12:00 saatleri arasında, Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede aramalar yapıldı.

30 polis, 39 itfaiye mensubu, kuyulara kadar indi…

Bugünkü aramalara 30 polis ve 39 itfaiye mensubu katıldı. Aramalar sırasında bölgedeki yol kenarları, dere yatakları, arazilerde aramalar yapıldı. Yine, bölgedeki su kuyularına itfaiye mensupları tarafından inilerek detaylı aramalar yapıldı ancak Alman turistin izine rastlanmadı.

Alman turistin bulunabilmesi için Şubat ayı içerisinde, polis, sivil savunma ekipleri ve bölge halkı tarafından hem yaya olarak hem de drone ile belirli aralıklarla aramalar yapılmış ayrıca bölgedeki kameralar incelenmiş ancak netice alınamamıştı.

27 Ocak tarihinde kaldığı otelden ayrılan Alman uyruklu, Karl Heinz WEİSS’ten, o günden bu yana haber alınamıyor.