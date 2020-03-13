Kayınvalideye ‘şiddet tehdidi’, 8 gün tutukluluk daha

Lefkoşa’da silahla tehdit savuran zanlı S.Ş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı S.Ş’nin Kanunsuz ateşli silah, Korkutmak maksadıyla silah taşıma, şiddet kullanma tehdidi suçlarıyla tutuklu olduğunu söyledi.

Kırcalılar, 8 Mart tarihinde Hidden Garden’da S.Ş’nin annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve tutuklu kaldığı iki günlük sürede, iki kişiden ifade alındığını ayrıca incelenen kamera görüntülerinden konu silahı bir başka şahısa verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Kırcalılar, tahkikatın devam ettiğini ve ateşli silah ile bir kişinin arandığını belirterek, zanlının soruşturma için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.