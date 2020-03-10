Kayınvalidesini silahla tehdit etti: “Senin sonun fena olacak”

Lefkoşa’da silahla tehdit savuran zanlı S.Ş. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Kırcalılar, zanlı S.Ş.’nin “Kanunsuz ateşli silah”, “Korkutmak maksadıyla silah taşıma”, “şiddet kullanma tehdidi” suçlarıyla ilgili tutuklandığını belirtti. Kırcalılar, 08 Mart 2020 tarihinde Hidden Garden’da S.Ş.’nin annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve polise oyuncak bir silahı verdiğini ancak şikâyetçinin farklı bir silahı tarif ettiğini belirtti. Kırcalılar, tahkikatın devam ettiğini ve ateşli silahın arandığını belirterek, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.