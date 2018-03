Kayeoğlu Meze Restaurant-Yeşilköy

Zekai Altan

Yeme içme mekanları şehir kentlerinden kırsal alanlara kadar farklılık gösterir. Şehir mekanlarının atmosferleri genelde şehir kent atmosferi içerisindedir. Köy mekanları da köy atmosferi içerisindedir. Köy mekanları her zaman farklıdır. Köy havası, kokusu, köy mimarisi ile her zaman farklılık gösterir. Hatta en önemli özellikler mönülerde olur. Farkedilir. Çünkü mevsimine göre birçok ürün köylerde evlerde üretilir.Hatta yaban otlarına kadar. Hellim, zeytin, çakızdez, nor ve tahıl ürünlerine kadar. Yaban otlarından ağrelli, gazayağı, gara tiken ve gabber gibi birçok yaban otu tatları köylerdeki ovalardan toplanır ve servis edilir. Kaldı ki şehir mekanlarında servis edilen tüm bu yiyecekler de günün sonunda köylerden geliyor. Ama fark köy mekanlarında tüm bu yiyecekleri günlük ve taze olarak yiyebilirsiniz. Karpaz’da Yeşilköy’de hizmete giren bir mekan. Kayeoğlu Meze Restorant.

AİLE İŞLETMESİ

Kayeoğlu Restorant Yeşilköy’de. Köy içerisinde. Yeşilköy’deki kahvelerin önüne gelmeden tabelayı görürsünüz. Köy atmosferine ve dokusuna gore biraz modern bir mekan. Oldukça hijyenik. Temiz ve düzenli bir mekan. Çevresi dahil. Sakin bir bölgede. Salon oldukça geniş. Tüm masalarda kuverler hazır. Burada huzur bulacağınız bir ortam var. Süreki çalan bir CD çalar müzikleri de sizi eğlendirir. Dekorasyon da mekana uygun olarak düzenlendi. Işletme aile işletmesi. Aile işletmelerini çok severim. Genelde sıcak ilşkilere dayalı bir ortam yaratırlar. Ailelerin işlettiği bu tür işletmelerde gelen misafirler ile sıcak ve hoşsohbet, ilgiye dayalı ilişkiler her zaman geri döner. Gelen misafirin geri dönüşünü sağlayan en önemli ilişkilerdir. Hatta güzel ve lezzetli bir mönünün geri dönüşünü almak için misafirler ile de yakından ilgilenmek misafir memnuniyetinin en önemli ayrıntısıdır. Toplam kalite ile ilgili bir durumdur.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü güzel ve zengin. Et ve tavuk ile balık mönülerine kadar ana yemek servisleri yapılıyor. Mezeler ve ara sıcaklar da standart servis ediliyor. Mekanda seçeceğiniz yalnızca ana yemektir. Mezeler soğuk serpme meze olarak servis ediliyor. Bunları takiben de ara sıcaklar. Çok değerli dostlarımız Hasan ile Gülsüm ve yanımızda Belçika’dan gelen Kristien ve eşi ile birlikte bir akşam yemeğini tadı ile sohbeti paylaşmak için Kayeoğlu Restorantı seçtik. Hem bölgede bir mekan olması hem de köy atmosferinde olması nedeni ile... Restorantta bizi karşılayan Naim. Önceden ayrılmış yerimize oturduktan sonra mönülerdeki ana yemeğimizi seçtik. Ahtabot güveçte, hamsi ve levrek olarak belirledik. Süratle soğuk meze servisi başladı. Tahın, humus, pancar gaynanmış, kuru pakla ve fasulye piyaz, haşlanmış yani gaynanmış golyandrolu patates, havuç yoğurtlu. Diğer havuç cacık ve hıyarlı cacık, kısır, karışık Türkiye turşusu, zeytin ve çakızdez. Soğuk mezeler genelde servis edilenler. Ara sıcak olarak ciğer, yumurtalı ağrelli, hellim yağda kızartılmış, sigara böreği ve köfte. Tüm bunlar uzun süreli bir yemek ve sohbet için yeterli bir mönü. İçecek olarak rakı ve bira tercih edildi. Güzel mezeli girişleri takiben ana yemek servisi yapıldı. Mezeler de yemekler de damak tadına göre pişirildi. Tüm ana yemeklerin yanında garnitur olarak kızartılmış patetes çips servis edildi. Temiz, hijyenik ve sakin bir köy mekanı. Yolunuz Yeşilköy’e düşerse uğrayın. Servisi akşam saatlerindedir. Veya telefon ile temas kurun.

TEL: 0533 830 09 29 -0542 875 97 47

ADRES: YEŞİLKÖY