KAYBEDEN KAYBEDİLEN!

Çok güzel bir ülkemiz var.

Ama “bütünü”...

Çirkinleşen tarafı, kuzeyi...

* * *

Kimi yazılarındaki cüretkâr ifadelere öfkelensek de doğru bir saptaması var Metin Münir’in...

“Kaybedenin kazandığı ada” der...

Yabancı birine tüm Kıbrıs’ı gezdikten sonra “1974’te savaşı kim kaybetti” diye sorsanız..

“Kıbrıslı Türkler” der...

Oysa, savaşta adanın en güzel sahillerini, en verimli ovalarını, en değerli altyapı yatırımlarını kaybetmiştir Kıbrıslı Rumlar...

Yüz elli binden fazla evini, otelini, fabrikasını, yüzbinlerce dönüm tarım ve üretim arazisini yitirmiştir.

* * *

Baf, Avrupa Kültür Başkenti oldu.

Hafta sonu gittik, törenlere katıldık.

Bir kez daha utancını yaşadık, körelttiklerimizin...

'Göçebe' hallerimize yandık!

Kuzeydeki yaşantımız tam da bu...

'Bizim değil' gibi kirletiyoruz!

Gözü dönmüş bir rantçılık, iflah olmaz bir plansızlık, cehaletle bezenmiş bir fırsatçılık, küçücük çıkarların tutsaklığında bir kayırmacılıkla...

Her kimin elinde “güç” varsa, istediğini yaptırıyor, uysa da uymasa da...

* * *

Güney, çok başka...

Kentlerin, kasabaların, köylerin içine adeta “orman” kaçmış...

Cadde kenarlarında ağaçlar, o güzelim sahil boyları, yürüyüş ve bisiklet yolları, tertemiz!

Kaos yok şehirlerde...

Hele turizm alanları...

Turistin "güzel şehir" diyeceği yerler...

İnsan gibi yürüyeceği, nefes alacağı...

Baf'ı kutlarım, 'Avrupa Kültür Başşehri' gururunu hak etti, fazlasıyla...

* * *

O saatlerce sürdüğümüz şehirlerarası yola tek bir çıkış yok, tek bir tecavüz!

Ne bir benzin istasyonu, ne ölüme davetiye çıkaran bir geçit, ne de bir ‘köşe başı’ üniversitesi.

Oysa evler de var, anayola paralel...

Ne yaşanırdı kuzeyde olsa?

Her seçimde bir eve "yol" bağlanırdı ana caddeden, bir partiliye "istasyon izni” verilirdi, bir kocaman mobilyacı mağazası kurulurdu, anayola mutlaka çıkışı olurdu!

Ya sahil kenarları!

Yok mu bunların "ilçe başkanları"...

Niye işgal etmemişler sahilleri acaba?

* * *

İnsan, güzel bir ülke ister!

Kaos içinde neye yarar, kim olmuş malın sahibi, kime kalmış yönetim!

Neye yarar... Yönetemedikten sonra!