"Kaybedecek zamanımız yok"

Unite Cyprus Now Platformu, Kıbrıs’ın güneyinde yapılan ikinci tur seçimde cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Nikos Anastasiades’i kutladı; küresel ve bölgesel siyasi tablonun hızla değişmesinin kesinlikle kaybedilecek hiç zaman olmadığının altını çizdiğini vurguladı.

Unite Cyprus Now yaptığı açıklamada, “Tüm taraflara Guterres’in belirlediği çerçeve içerisinde federal bir çözüm bulmak için hemen müzakerelere dönmeleri çağrısı yapıyoruz. Geçen hafta Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan koalisyonun, size ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Sayın Mustafa Akıncı’ya, adamızın bölünmesine son verme ortak çabalarınızda size destek vereceğine güveniyoruz” dedi.

Unite Cyprus Now, Crans-Montana’daki başarısızlığın, Kıbrıslıları birleşik bir Kıbrıs’ta güvende olacakları, ekonominin istikrarlı olacağı, herkesin mülkiyet haklarına saygı gösterileceği ve federal bir hükümetin rahat bir şekilde işleyebileceği konusunda daha fazlasının yapılmasının gerektiği yolunda yeniden güvence vermek gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, “Tüm tarafların bu sorunları çözmek için hemen çalışmaya bağlayacaklarına güveniyoruz. Geliniz parlak geleceğimizi sorunlu geçmişimize tutsak etmeyelim” denildi.