Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova’da teknik direktör Cenk Berkalp, bu hafta sonunda oynayacakları Gençler Birliği maçını yorumladı. Deneyimli teknik direktör, çıkış yakalamaları gerektiğini belirterek, bu çıkışı Gençler Birliği maçıyla yakalamak istediklerini dile getirdi.

Berkalp: “G. Birliği maçı çıkış maçımız olacak”

Yalova teknik direktörü Cenk Berkalp, Yalova’nın bulunduğu bu kötü günlerden bir an önce kurtulması camia içerisinde herkesin canla ve başla mücadele ettiğini belirterek, kötü günlerin geride kalacağını inandığını söyledi. Cenk Berkalp; “Ligin ikinci devresi bu hafta başlıyor. Oynanmayan çok maç var. Kötü günlerde kurtulmanın en iyi yolu, bu karşılaşmalardan iyi sonuçlar çıkarmaktır. İstikrarı yakaladığımızda, moraller de gittik sonra düzelmeye başlayacak ve raylar yerine oturacaktır. Bizim vakit kaybedecek ne vaktimiz, ne de sabrımız var. Bu bakımdan temennimiz Gençler Birliği maçıyla birlikte çıkış yakalamamızdır. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzu da biliyoruz. Biz hazırız” dedi.

“Çok çalışmanın meyvesini sezon sonu toplayacağız”

Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Berkalp, göreve yaklaşık 1 hafta önce geldiğini hatırlatarak, bir hafta boyunca neredeyse her gün antrenman yaptıklarını söyledi. Başarının temelinde çok çalışmak olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, oyuncularına bu programa sabırla uydukları için teşekkür etti. Berkalp, Gençler Birliği maçına 5 idmanla hazırlandıklarını kaydederek, çok çalışmanın meyvesini sezon sonu toplayacaklarını sözlerine ekledi.