Girne’de Kaya Oteller Grubu’na ait Kaya Palazzo otel içerisine kaçak olduğu tespit edilen bir yapının inşa edilmek istendiği ihbarı üzerine harekete geçen Girne Belediyesi, otel alanına yapılmak istenen yapıyı izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Yapının mühürlenmesinin ardından otelin ‘yasak’ dinlemediği ve yapı çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Girne Belediyesi’nin konuya ilişkin otele ikinci kez ‘uyarıda’ bulunduğu ve çalışmaların durdurulduğu belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu yapının izinlerinin bulunmadığını tespit ettiklerini ve çalışmaların durdurulduğunu ifade etti.

Proje yöneticileri ile görüştüğünü belirten Güngördü, söz konusu yapının ‘ses perdesi’ olacağına dair bilgi edindiklerini, buna karşın Çevre Dairesi ve Şehircilik Dairesi’nden izin alınmadığını kaydederek, yapının gerekli izinler alınana dek mühürlendiğini belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Güngördü, “Çevre Dairesi ve Şehircilikten izin alamazlarsa o yapılan çalışmalar da sökülecek…” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “İzin alamazlarsa o yapılan çalışmalar da sökülecek…”

“Bu konu Salı ve Çarşamba günü gündemimize geldi, bir ihbar üzerine ekiplerimiz olay yerine gitti. Bölgede profilden, cam karışımlı bir şey yapıyorlar. Biz ihbarını yazdık, Perşembe günü de kendilerine tebliğ ettik, inşaatı mühürledik, şu an durdular.

Mühürlemenin ardından söz konusu alanda yeniden hareketlilik görülmesi üzerine olay yerine gidildi ve yeniden sözlü uyarıda bulunuldu.

Avukatımıza da talimat verdik, kendilerine de resmi bir yazı yazdık. Cuma günü belediyemize gelip bu çalışmayı durdurduklarını anlattılar, orada herhangi bir inşaat faaliyeti yapılmadığını ve sadece otel eğlencesi için ses perdesi oluşturulmaya çalışılıyor, profil de onun profilidir denildi.

Bunun üzerine Şehircilik, Belediye ve Çevre Dairesi’ne müracaat etmeleri gerektiğini söyledik.

Neticede bir ses kirliliği de olacaksa önlemini Çevre Dairesi belirleyecek olan yetkili makam onlardır dedik.

İlgili dairelere müracaatlarını yaptıklarını ve bu çalışmaya devam etmeyeceklerini söylediler.

Şu an konu böyle kaldı.

Bundan sonraki süreçte Çevre Dairesi ve Şehircilikten izin alamazlarsa o yapılan çalışmalar da sökülecek…

Bunu onlara da söyledik. Sökmezlerse de mahkemeleşeceğiz, konunun takipçisi olacağız. Nöbetçi zabıtalarımız bölgede gözlem yapıyor, orada çalışma yürütülmesi mümkün değil.”