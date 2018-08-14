Kayalılar ikinci kez Dumlupınar’da
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar, Çetinkaya’dan Hüseyin Kayalılar’ı bonservisli olarak transfer etti.
A+A-
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar, Çetinkaya’dan Hüseyin Kayalılar’ı bonservisli olarak transfer etti. 2016 -2017 sezonunun devre arasında Mağusa Türk Gücü takımından, Dumlupınar’a transfer olan Hüseyin Kayalılar o sezonun sonunda gittiği Çetinkaya’dan yeniden eski takımı Dumlupınar’a geri döndü. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Dumlupınar Spor Kulübü, eski oyuncusunu renklerine bağlamış oldu.
Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : Dumlupınar, transfer, Hüseyin Kayalılar
Önceki ve Sonraki Haberler