Kayalılar ikinci kez Dumlupınar’da

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar, Çetinkaya’dan Hüseyin Kayalılar’ı bonservisli olarak transfer etti. 2016 -2017 sezonunun devre arasında Mağusa Türk Gücü takımından, Dumlupınar’a transfer olan Hüseyin Kayalılar o sezonun sonunda gittiği Çetinkaya’dan yeniden eski takımı Dumlupınar’a geri döndü. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Dumlupınar Spor Kulübü, eski oyuncusunu renklerine bağlamış oldu.