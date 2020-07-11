Kayalıktan denize atladı, yoğun bakımda
Alsancak'ta Sait Arslan isimli erkek şahıs Golden Bay Beach'in doğusunda bulunan kayalıktan yüzmek amacıyla denize atlarken kafa üstü kum zemine çakıldı.
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Alsancak'ta Sait Arslan isimli erkek şahıs Golden Bay Beach'in doğusunda bulunan kayalıktan yüzmek amacıyla denize atlarken kafa üstü kum zemine çakıldı.
Polis Basın Bültenine göre, olay sonucu yaralanan genç, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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