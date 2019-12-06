Kayalıklar arasında cansız beden bulundu

14:50

Kondonboyu'nda denize düşerek kaybolan Halil Karakız olduğu düşünülen cansız beden bulunduğu kayalıklar arasından çıkarıldı.

Ölüm nedenine ilişkin ilk tespitleri için Girne Akçiçek Hastane morguna kaldırılan cansız beden, yapilacak incelemenin ardından Lefkoşa Hastanesi Morguna götürülecek.

14.00 Halil Karakız'a ait olduğu düşünülen cansız bir bedene ulaşıldı. Polis Özel Harekat ekipleri tarafından, Girne Antik Limanı'nda kayalıklar arasında bulunan cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.

11.45 Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şu anda karadan, sahil şeridinden arama yapılıyor.

Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar deniz içinden aramalara destek verirken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama kurtarmaya katkı koyuyor. (tak)

11.00 Sivil Savunma, arama çalışmalarında drone uçurdu.

10.00 25 yaşındaki Halil Karakız’ı arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Dün sabah Girne Antik Liman’da dalgalara kapılarak kaybolan Halil Karakız ile ilgili arama çalışmaları yeniden havadan ve karadan başladı. Arama kurtarma ekipleri Girne - Alsancak arasında arama çalışmalarını sürdürüyor





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