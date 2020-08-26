Kayalara çarptı, denize uçtu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabahın ilk saatlerinde, saat 01:15 raddelerinde, Mersinlik Kaplıca eski yolu üzerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Aytaç Abay, aracının hakimiyetini kaybetti, denize uçtu.

Polis, Karakum Girne’de sakin 26 yaşındaki Aytaç Abay’ın yönetimindeki HK 471 plakalı araç ile Batı istikametinden Doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sola viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, yoldan çıkarak 17 metre derinlikte ki deniz kenarında bulunan kaya parçalarına aracının ön kısmı ile vurduğunu aktardı.

Polis raporuna göre, kayalara vuran araç bir takla atıp deniz içerisine tavanı üzerinde durabildi.