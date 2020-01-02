Kayaçlı'nın ölüm sebebi: "Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği”
Mağusa’da 31 Aralık 2019’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Kayaçlı’nın (E-61) “Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.
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Mağusa’da 31 Aralık 2019’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Kayaçlı’nın (E-61) “Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni
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