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Kayaçlı'nın ölüm sebebi: "Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği”

Kayaçlı'nın ölüm sebebi: "Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği”

Mağusa’da 31 Aralık 2019’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Kayaçlı’nın (E-61) “Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi. 

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Mağusa’da 31 Aralık 2019’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Kayaçlı’nın (E-61) “Akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi. 

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