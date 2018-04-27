Kaya taşıyan kamyon devrildi: 1 ağır yaralı
Taş ocağında kaya taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Türkmenistan uyruklu 31 yaşındaki Umytjan Saparov ağır yaralandı.
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Taş ocağında kaya taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Türkmenistan uyruklu 31 yaşındaki Umytjan Saparov ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, sabah saatlerinde Güngör’deki Gürdağ isimli taş ocağında meydana gelen iş kazasında Saparov, kaya taşıyan kamyonla kontrolü kaybederek şantiye içerisinde toprak sete çarparak devrildi. Olayda ağır yaralanan Umytjan Saparov, Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Foto: Arşiv
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