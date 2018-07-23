Kaya Palazzo’da gecenin mavisi; Ebru Gündeş

Türkiye’nin tanınmış şarkıcılarından Ebru Gündeş, önceki akşam Kaya Palazzo Resort&Casino otelinde düzenlenen yaz konserlerinde sahne aldı.

Hayranlarının huzuruna "Gönlümün Efendisi" şarkısıyla çıkan Ebru Gündeş, konuklarına adeta müzik ziyafeti çekti. Sahneye dikkat geçen mavi renk kostümü ile çıkan Gündeş, yaklaşık iki buçuk saate yakın sahnede kaldı.

Ebru Gündeş, sahnede 33 şarkı seslendirdi. Salonu hınca hınç dolduran misafirler Gündeş ile coştular.

Eski ve yeni şarkılarından oluşan hareketli bir repertuar seslendiren Gündeş, mavi kostümü ve hoş makyajı ile de kendisine hayran bıraktı.