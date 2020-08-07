Kavurucu sıcakta, güneş altında!

Dila ŞİMŞEK

Kavurucu Ağustos sıcaklarında, binlerce işçi, en tehlikeli saatlerde güneş altında çalışmaya devam ediyor.

Her sene ‘tartışma konusu’ olan iş sağlığı ve aşırı sıcaklarda çalışmayla ilgili hala bir ‘yasal mevzuat’ yok. Meteoroloji Dairesi ve uzmanlar özellikle öğle saatlerinde 10 dakikadan fazla güneş altında bulunulmaması uyarası yaparken, ‘işverenin inisiyatifine’ göre çalışan binlerce işçiyi ‘risk’ bekliyor.

Ancak uzmanların önerilerinin yanı sıra, hava sıcaklığının gitgide düşeceğine dikkat çeken Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma saatlerinde değişiklik yapılmayacağını kaydetti.

Geçtiğimiz sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, işçilerin belirli saatlerde dışarıda çalışmamasına yönelik ‘yasal mevzuat’ çalışması yapıldığı açıklansa da, henüz somut bir adım atılmadı…

2018 yılında, Çalışma Bakanlığı on günlüğüne 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda çalışılmaması için karar üretmiş, bu karara uymayarak işçi çalıştıran işverenlere ceza kesilmişti.

41 derece sıcaklıkta…

Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklara yönelik uyarıda bulunarak, 06 - 12 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre sıcaklığın 38 ile 41 derece arasında hissedileceğini açıklamıştı. Ancak dışarıda çalışan kişilere yönelik bir yasal mevzuat olmadığı için, işçilerin çalışma saatleri ve koşulları ‘işverenin inisiyatifine’ bırakıldı.

Belediyeden ‘erken paydos’ uygulaması…

Lefkoşa Türk Belediyesi, güneşle temas eden çalışanlarının güvenliği açısından bu hafta 11:30’da paydos edeceğini duyurdu.

Amca: “10 gün ödenekli izin için devlet adım atmalı”

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, her sene bu konunun konuşularak gelecek seneye yönelik sözler verildiğini ve tutulmadığını ifade etti. Amca, bu sene salgın nedeniyle zaman ve para kaybedildiğini belirterek, çalışmamaya işverenin de, işçinin de gücünün yetemeyeceğini dile getirdi. “Bu yüzden devlet bir adım atarak, öğle saatlerinde çalışılmaması veya 10 gün ödenekli izin için adım atmalı, işçilerin ücretlerinin yarısını ödeme konusunda girişimde bulunmalıdır” diyen Amca, gelecek yıla da yasa istediklerini söyledi.

Gürcafer: “Tüzük salgının gölgesinde kaldı”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, senelerdir ’40 derece üzeri hava sıcaklığında çalıştırma yasağı getirilmesi’ konusunda mücadele verdiklerini söyledi. Gürcafer, Çalışma Bakanlığı’yla görüşseler de hala yasal anlamda resmi bir noktaya gelinemediğini kaydederek, çalışmanın ‘salgının gölgesinde’ kaldığını dile getirdi. “Bu çok ciddi bir konudur ve artık yasalarla kesin bir şekilde uygulanması gerekir. Hava sıcakları her geçen sene artıyor. Öğle saatlerinde işe ara verilerek akşamüstü devam edilmesini yasal olarak sağlamalıyız” dedi.

Sucuoğlu: “Ağustos ve Eylül için çalışma saatleri normal devam edecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ‘çalıştırılma yasağının’ olmadığını ve bu dönem uygulanmasının düşünülmediğini belirterek, 15 Ağustos’a kısa bir süre kaldığını ifade etti. Sucuoğlu, Eylül’de de hava sıcaklarının düşeceğine işaret ederek, çalışmalara normal devam edileceğini söyledi.

Yüksel: “İşveren inisiyatifi değil, yasal zorunluluk”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, yaz sıcaklarında 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti. “10 dakikadan fazla güneş altında durulmaması gereken havalarda, işçiler çalışmak zorunda kalıyor. İşin yasaklanmasına gerek yok ama çalışma saatlerinde bir yasal düzenleme kesinlikle yapılmalıdır. Mümkünse işçilerin gölgede çalışması, mümkün değilse tehlikeli saatler yerine akşamüstü çalışmaya devam etmeleri gerekir. Ancak bu işverenin inisiyatifine değil, politikayla kriter haline getirilmesi gereken yasal bir zorunluluk olmalıdır” şeklinde konuştu. İşçilerin bu koşullarda çalışarak çok yıprandığını, fiziksel ve zihinsel olarak yorulduğunu ve güvenlik açısından da riskli şartlarda olduğunu anlattı.