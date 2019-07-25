Kavurucu sıcaklarda işçiler dışarıda

Dila ŞİMŞEK

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar yaşanırken, işçiler sokakta çalışmaya devam ediyor. Kimi zaman 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı insanları bezdirirken, özellikle inşaatlarda çalışan işçiler, çok zor şartlar altında çalışıyor.

İnsan sağlığını tehdit eden aşırı sıcaklar nedeniyle uzmanlar özellikle belirli saatlerde 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması uyarısında bulunurken, hükümet, dışarıda çalışan emekçilerinin çalışma saatlerini henüz düzenlemedi…

YENİDÜZEN’e konuşan Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit, geçmiş yıllardaki düzenlemelerin ve cezai yaptırımın hayata geçirilmesini vurgularken, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, hava durumunun takip edilerek aşırı sıcaklarda belirli saatler arasında çalışılmaması için karar alınacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bakanlıkla oldukça sıkı bir çalışma içindeyiz, bu uygulamanın yasa olarak geçmesi için çalışıyoruz” dedi.

40 derece sıcaklıkta…

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava sıcaklığı 35 ile 38 derece olacak, zaman zaman bu rakam 40'a çıkacak. Ancak buna rağmen, işçiler dışarıda çalışmaya devam edecek.

Geçmiş yıllarda aşırı sıcakta çalıştırılan işçiler için Çalışma Bakanlığı’nın denetim ve cezai yaptırım uyguladığına dikkat çeken Dev-İş'e bağlı GENEL--İŞ Başkanı Ömer Naşit, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Geçtiğimiz yıllarda Bakanlık tedbirler almıştı…

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz yıllarda da artan hava sıcakları nedeniyle dışarda çalışan işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tedbirler almış, belirli tarihlerde 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda (güneş altında) çalışma yasaklanmıştı. Çalışanlarla vatandaşların ilgili karara uymayanları ALO 102’ye ihbar etmeleri istenmişti. Söz konusu tarihlerde denetim yapan Bakanlık, yasaya uymayanlara ceza kesmişti.

GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit: “Çalışma Bakanı bu konuda daha fazla hassasiyet göstermelidir”

“Kıbrıs coğrafi konumu gereği sıcak bir ada. Küresel ısınmanın etkilerini daha şiddetli hissettiğimiz son birkaç yılda, sıcaklık daha da arttı. Sendika olarak, Temmuz’un son haftası ve Ağustos’un ilk iki haftasında, dışarıda çalışan emekçilerin belirli saatler aralığında çalışmaması gerektiğini veya izin kullanması gerektiğini gündemde tutuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği yasasındaki tüzüğe göre, çalışanlar, 15 derecenin altında, 35 derecenin ise üstünde çalışamaz diye bir ibare vardır. Çalışanlar 11:00-16:00 saatleri arasında çalışmamalı veya yıllık izinlerini bu üç haftalık dilimde kullanabilmelidir. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için, Çalışma Bakanlığı’nın etkin denetimine ihtiyaç var. Yeni hükümette, bu algının açık olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz senelerde, bir karar alınmış ve uymayanlar için denetim yapılarak ceza kesilmişti. Aynısı yeniden hayata geçirilmelidir. Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, bir doktor olduğunu ve insan sağlığını korumak adına yemin ettiğini de göz önüne alırsak, bu konuda daha fazla hassasiyet göstermelidir.”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bakanlıkla oldukça sıkı bir çalışma içindeyiz, bu uygulamanın yasa olarak geçmesi için çalışıyoruz” dedi.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar: “Her sene olduğu gibi bu sene de hava durumunu takip ederek, sıcaklığa göre önlem alacağız”

“Her sene olduğu gibi bu sene de hava durumunu takip ederek, sıcaklığa göre önlem alacağız. Ağustos’un ortasında hava sıcaklığının daha da arttığı dönemde, belirli saatler arası çalışılmaya izin vermeyeceğiz. Bu uygulama, her yaz aşırı sıcaklar yaşandığında yeniden hayata geçiyor.”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Bu uygulamanın yasa olarak geçmesi için çalışıyoruz”

“Çalışma Bakanlığı ile günlük olarak, aşırı sıcaklarda dışarıda çalışan işçiler konusunu görüşüyoruz. Bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Bugüne kadar, bu hususta hep Bakanlıkla birlikte koordinasyon halinde çalıştık. Aşırı sıcaklarda dışarıda çalışan kişilerin belirli sıcaklarda, belirli saatler arasında çalışmaması gerektiğini vurguluyoruz. Bunun her sene konuşulan bir uygulamanın yanı sıra, bir yasa olarak geçirilmesini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Şu anda da hava durumunu takip ediyoruz ve sıcaklık daha da arttığında müdahale edeceğiz.”