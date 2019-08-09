Kavun 99 kuruştan, 4.5 TL’ye fırladı!

Yazın en çok aranan meyveleri arasında olan kavun, karpuz ve sultani üzümde bu hafta fiyatlar tırmandı. Adanın her iki yanında da kavun fiyatları yükselirken, kuzeyde kavundaki artış başı çekti. Buna karşın genel tabloda bu hafta manav reyonlarındaki fiyatlar aşağıya çekildi.

KUZEYDE KAVUN BAŞI ÇEKTİ: Geçtiğimiz hafta 8,95 TL olan limon bu hafta 9,95’e çıkarken, pancar 4,95’ten 6,25’e, kavun ise 99 kuruştan 4,50 TL’ye çıktı. Buna göre kuzeyde bu hafta en büyük çıkışı kavun ücretlerinde yaşandı.

GÜNEYDEKİ ANALİZ: Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz hafta hakim olan indirim yönündeki fiyat değişikliği bu hafta da sürdü. Kabak, domates, dolmalık biber ve sultani üzümde fiyatlar düşerken, yazın en çok tüketilen meyveleri arasında olan kavun ve karpuzun fiyatı çıktı.

Fehime ALASYA

Geçtiğimiz hafta kuzeydeki manav reyonlarında görülen fiyat artışı bu hafta frene bastı, güneydeki indirim ise yine hız kesmedi.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze meyve fiyatlarının birçoğunda indirim görüldü. Geçtiğimiz hafta meyve sebze reyonlarında görülen fiyat artışı, bu hafta durdu.

Güneyde düşüşte olan kurun etkisiyle genel olarak birkaç kuruşluk indirim, diğer alanlarda olduğu gibi manav reyonunda da hissedildi.

Bu hafta Kıbrıs’ın güneyinde düşüşte olan kurun etkisiyle genel olarak birkaç kuruşluk indirim, diğer alanlarda olduğu gibi manav reyonunda da hissedildi.

Güneydeki manav reyonlarında istikrarını koruyamayan bir diğer ürün de bamya oldu.

Son birkaç haftadır adanın her iki yanında da fiyatı oldukça yüksek olan avokado, bu hafta güneydeki reyonlara yer almadı. Kuzeyde ise tanesi 18,75 TL olan avokadonun alıcı bulmadığı gözlemlendi.

Kuzeyde reyona gireli birkaç hafta olan taze fındık ise güneyde henüz görülmedi.

Her hafta kuzey ve güneyde seçilerek aynı marketlerden yapılan alışverişte, özellikle sebze meyve reyonundaki haftalık değişiklikler kayıt altına alınıyor.

Bamyadan 7 TL’lik düşüş

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların neredeyse tümünde artış yaşanırken, bu hafta birçok meyve sebze fiyatında indirime gidildi. Sekiz üründe irili ufaklı fiyat düşüşü olurken, bu limon, pancar ve kavunda fiyat artışı olarak görüldü.

Geçtiğimiz hafta 8,95 TL olan limon bu hafta 9,95’e çıkarken, pancar 4,95’ten 6,25’e, kavun ise 99 kuruştan 4,50 TL’ye çıktı.

Buna göre kuzeyde bu hafta en büyük çıkışı kavun ücretlerinde yaşandı.

En büyük düşüş ise bamya, kiraz ve börülcede oldu.

Börülce 19,95 TL’den 14,75’e, kiraz 21,95’ten 15,95’e, bamya ise 14,95’ten 7,50’ye geriledi. 7 TL’lik düşüş ile bu hafta bamya başı çekti.

Yaz meyvelerinden şaşırtan fiyat seyri

Güneyde ise geçtiğimiz hafta hakim olan indirim yönündeki fiyat değişikliği bu hafta da sürdü. Kurdaki küçük oynamalarla birlikte genel bir düşüş görülse de buna karşın bazı ürünlerde rakamlar geriye çekildi.

Kabak, domates, dolmalık biber ve sultani üzümde fiyatlar düşerken, yazın en çok tüketilen meyveleri arasında olan kavun ve karpuzun fiyatı çıktı.

Kavun 2 TL’den 3 TL’ye çıkarken, karpuz 1,53’ten 2,14’e yükseldi, en büyük düşüşü ise yine yazın en çok aranan meyveleri arasından 8 TL ile sultani üzüm gösterdi. Geçen hafta 18 TL olan sultani, bu hafta 10 TL’ye geriledi.

Doğancı (elye) Kavun-Karpuz Üreticisi Salih Uluşan, dengesiz üretim ve haksız rekabetten dertli:

“Ürünler tarlada eridi, şimdi de kıtlık yaşanıyor”

Yılın verimli geçmesiyle üretici olmayan kişilerin dahi karpuz-kavun üretimi yaptığını anlatan Doğancı (elye) Kavun-Karpuz Üreticisi Salih Uluşan, dengesiz üretim ve haksız rekabetten dert yandı, fiyatların bu nedenle önce dibe vurduğunu ardından yükseldiğini kaydetti.

Dengesiz üretim ve haksız rekabetten dert yanan Doğancı (elye) Kavun-Karpuz Üreticisi Salih Uluşan, kavunun piyasadaki fiyatını YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Uluşan, karpuz fiyatlarıyla ilgili de aynı ön görüde bulundu…

Uluşan neler söyledi?

“Fiyatlar arttı çünkü market sahipleri kendi ürettikleri kavunu satmaya çalıştı, satamadı. Zaten piyasayı kendi ürününü satmak için altüst etti, fiyatlar çok düştü. Üreticilerin malı tarlada kaldı, bu sefer piyasada mal kalmadı. Bu yıl verimli geçen yağışlardan dolayı su hazneleri çoğaldı, herkes karpuz ve kavun ekti. Doğal olarak rekolte attı. Bunun yanında market sahipleri de bu işi yaptığı için ürün arttı, bu sefer gerçek üreticilerinin elindeki ürünler tarlada kaldı. Örneğin haftalık tüketim 100 tonken, üretim 500 ton oldu, bu sefer 400 ton tarlada kaldı.

Bu yüzden önce fiyat çok düştü. Artık ürünler tarlada eridi, piyasada kıtlık yaşandı, fiyatlar yeniden arttı. Tek tük üreticiler de şimdi piyasadaki kavun ile para kazanıyor.”

Marketten markete fiyat farkı…

Adanın her iki yanında da birçok ürün fiyatları, marketten markete hatta bölgeden bölgeye bile değişkenlik gösteriyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de bu haftaki alışveriş sepetine her iki marketten alınan aynı cis ürün fiyatları, farklı kilo ücretleri ile yansıdı.

Güneyde dün aynı anda farklı iki marketten yapılan alışverişte, 50 kuruştan 10 TL’ye kadar değişken fiyatlar dikkat çekti.

Buna göre Lefkoşa’daki Metehan geçiş noktasına yakın olan bir markette muzun kilosu 7,68 TL iken bu rakam şehir merkezindeki diğer markette 9,74 TL.

Buna paralel; Şeftali Metehan bölgesindeki markette 7,66 TL, nektarin Metehan’da 18 TL iken merkezde 20,16 TL, limon Metehan’da 11,95 TL iken merkezde 14 TL, domates ise geçiş noktasına yakın markette 3,98 TL iken, merkezde 10 TL’yi aşıyor.

Bu değişken fiyatların kimisi ürünün kalitesine göre de değişkenlik gösterebiliyor.

Özellikle güneydeki manav reyonlarında, birçok üründen farklı katle ve fiyata göre çeşit bulmak mümkün.