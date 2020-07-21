Kavgaya karışanlar teminata bağlandı

Değirmenlik’te meydana gelen ‘kavga’, ‘sarhoşluk rahatsızlık’ ve ‘cinsel taciz’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.K., Y.K., ve K.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürsu, Değirmenlikte 19 Temmuz tarihinde alkol tesiri altında çıkan kavgada iki ailenin önceden aralarında bulunan husumet yüzünden birbirlerini darp ederek yaraladıklarını anımsattı.

Polis zanlı Y.K.’nin ayrıca A.K.’ye cinsel tacizlik suçunu da işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, A.K.’nin haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 8 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Hacımulla, zanlı Y.K.’nin haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Hacımulla, zanlı K.K.’nin haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.