Didem MENTEŞ

Girne Boğaz piknik alanında önceki gün sabaha karşı Mehmet Cihan Çelik isimli şahıs feci şekilde dövülerek ağır yaralandı. Çelik’in sol yüzük parmağını, çenesi ve burnun kırılmasına neden olduğu iddia edilen şahıslardan isiminin baş harfleri N.V. olan şahıs tutuklanırken, müşteki Çelik ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.T. ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs aranıyor. Cep telefonu da çalındığı öne sürülen Mehmet Can Çelik, Yakındoğu Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, zanlı N.V dün sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

4 suçlama

Zanlı N.V, ‘ağır yaralama’, ‘soygun’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlarıyla bağlantılı olarak, Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzuruna çıkarıldı. Tahkikat duruşmasında İddia Makamında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Ömer Yavuz’u mahkemeye tanık olarak dinletti. Yavuz, mahkemdede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Polis: “Buluşup piknik alanına gittiler”

Yavuz, sabah 3:30 raddelerinde daha önce ‘kanunsuz bıçak taşıma, ağır yaralama ve kasti hasar’ meselelerinden davası olan Y.T’nin, bir diskoda daha önce aralarında husumet yaşadığı Mehmet Can Çelik’i arayarak, Girne’de bir pastanede buluştuklarını söyledi. Ardından her iki şahısın Girne Boğaz piknik alanına gittiğini söyleyen Ömer Yavuz, orada çıkan kavga esnasında, Y.T’nin, isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişiyi aradığını, o kişilerin olay yerine gelerek, Mehmet Can Çelik’in muhtelif yerlerine vurarak, sol yüzük parmağını, burnunu ve çenesini kırdıktan sonra, Samsung marka cep telfonunu çaldıklarını belirtti.

“Hastanede yoğun bakımda”

Y.T’nin daha sonra çalınan cep telefonu ile zanlı N.V.’yi aradığını, “bir hata yaptık adam öldü mü kaldı mı giidp bakın” diyerek zanlıyı olay yerine gönderdiğini aktardı. Ağır yaralanan Mehmet Can Çelik’in Yakındoğu Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını aktaran Yavuz, zanlı N.V.’nin de meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini aktardı.

3 gün tutukluluk

Olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, ilk nazarda aranan 3 şahısın olduğunu aktaran Yavuz, çalınan cep telfonunun da bulunması gerekçesiyle zanlı N.V.’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memurunun tutukluluk talebi üzerine, Mahkeme zanlıya söz hakkı verdi. Zanlı N.V., “benim olayla bir ilgim yok. Bana telefon geldi, admaa git bak denildi, gittim baktım. Oraya gittiğimde adam yoktu, eve gittim” dedi.

Yargıç Mesutoğlu da huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, ilk nazarda zanlının olayla bağlantısı olabileceğine dikkat çekti. Meselenin ciddi bir mesele olup, ülkede bu tür olayların artışta olduğuna değinen Mesutoğlu, bu olayın da aydınlatılabilmesi için polise fırsat vermeyi uygun görerekü tahkikatın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı N.V.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.