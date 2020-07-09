Kavga zanlısı 3 ay sonra yakalandı

Girne’de meydana gelen ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak zanlı M.E., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

Gültuna, zanlının daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan M.S.’nin 7 Nisan tarihinde Girne de faaliyet gösteren Retro isimli diskonun ön kısmında aynı diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olduğu esnada Girne'de sakin Gökhan Urhan’ın söz konusu mekân içerisinde sorun çıkardığı gerekçesi ile yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis, M.S.’nin olay günü tespit edildiğini M.E.’nin ise önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanı devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.