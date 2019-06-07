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Kavga zanlılarına 4 gün daha

Kavga zanlılarına 4 gün daha

Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan A.D., S.D., S.K., A.H.E., A.İ., E.İ.ve E.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan A.D., S.D., S.K., A.H.E., A.İ., E.İ.ve E.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, Lefkoşa’da sakin zanlı A.D. nefesinde 94 promil, S.D. nefesinde 244 promil, S.K. nefesinde 110 promil, A.H.E. nefesinde 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin A. İ., E.İ. ve E.T. bir taraf olup aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 

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