Kavga zanlılarına 3’er gün tutukluluk daha

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.A, Z.L, S.F, Y.M.Y.E ve T.S.T.B tutuklanarak dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlıların Kanunsuz Topluluk, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-i alet kullanma suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 3 Aralık tarihinde, saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa Belediye Bulvarı’nda toplanan zanlıların ve henüz tespit edilemeyen 4-5 kişinin, kavga edip çevreye de rahatsızlık verdiklerini aktardı.

Bu kavga esnasında 1 veya 1 den çok kanunsuz bıçak, kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca meselede kavgaya karışan şahıslar ve emarelerin halen arandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak hangi zanlıların kanunsuz bıçak taşıdığı ve hangi zanlıların tecavüz-i alet kullandığı ile ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.