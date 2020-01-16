Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Sokak ortasında magandalık, önce araca sonra televizyona hasar verdiler. Tutuklanan zanlılar Y.K., T.M.K., H.U., ve F.U., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Kasti Hasar, Ciddi darp ve Tecavüzkâr alet taşımak suçundan tutuklu olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 12 Ocak tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında Lefkoşa sakinleri Y.K., T.M.K., H.U., ve F.U.,’nun park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon aracın ön motor kapağına elleri ile vurup hasar vermelerine müteakip kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 raddelerinde olay yerine geri dönen zanlıların, konu iş yerine ait Grunding marka 50 inç televizyonu ellerinde tutmakta oldukları kemer ile kasten vurup kırarak toplam 4 bin 500 TL hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tüm sanıklar aynı gün derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediklerini ancak olayın kamera kayıtlarında mevcut olduğunu belirtti. Polis, tüm zanlıların çalışma izinli olduklarını belirtip, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 bin 500’er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.