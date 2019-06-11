Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan A.A.D., D.S.D., S.K., A.İ., E.İ., E.T., A.H.E. ve 16 yaşında bir çocuk yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, Lefkoşa’da sakin zanlı A.D. nefesinde 94 promil, S.D. nefesinde 244 promil, S.K. nefesinde 110 promil, A.H.E. nefesinde 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin A.İ., E.İ. ve E.T. bir taraf olup aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi. Polis, kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, S.K., A. D., A.H.E., E.İ.’in turist, A. İ.’in ise KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. Polis, zanlıların benzer sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, S. K., A.A.D., D.S.D., E.İ. ve A.İ.’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç İnan, zanlılar E.T., A.H.E. ve R.U isimli çocuğun ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.