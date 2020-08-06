Kavga olayında tutuklu sayısı 2 oldu

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K.V,’nin ardından aranan zanlı S.D de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlıların 1 Ağustos gecesi , Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlı M.K.V.’nin 5 Ağustos tarihinde saat 01.30’da Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı S.D.’nin ise diğer zanlının ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı S.D.’nin 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.