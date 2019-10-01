Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kavga görüntüleri izlendi
Kavga görüntüleri izlendi

Kavga görüntüleri izlendi

Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

A+A-

Devrim DEMİR

İş insanı Bulut Akacan’ın korumaları ile karıştığı darp davasının ilk duruşması bugün başladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada 7 Ocak’ta yaşanan kavga görüntüleri mahkemede izlendi. İddia makamı olayın görgü tanığı ve bir doktor olmak üzere 4 tanık çağırdı. Tanıklar savunma avukatları tarafından tek tek sorgulandı. Mahkeme başkanı Füsun Cemaller duruşmanın hafta boyunca devam edeceğine işaret etti. Cemaller tanıkların dinlenmesi için davayı 3 Ekim tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

 

Bu haber toplam 1243 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
İddianamede yeniden tadilat emriİddianamede yeniden tadilat emriAVUKATLAR İTİRAZ ETTİ… İddia makamının ithamnamede yaptığı tadilata (değişiklik) itiraz eden sanık avukatları dün duruşmanın başlamasına itiraz etti.
Darp Davası son kez ertelendiDarp Davası son kez ertelendi
GİRNE'DE KAVGA, CİDDİ DARPGİRNE'DE KAVGA, CİDDİ DARPİş insanı Bulut Akacan'ın da karıştığı Girne'deki kavgada, eski Pronto Restoran Sahibi ve Çetinkaya spor kulübü yöneticisi Erhan Başay darp edildi, Zeki Asımoğlu isimli şahıs ciddi şekilde yaralandı. Bulut Akacan tutuklandı