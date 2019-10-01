Kavga görüntüleri izlendi
Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
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Devrim DEMİR
İş insanı Bulut Akacan’ın korumaları ile karıştığı darp davasının ilk duruşması bugün başladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada 7 Ocak’ta yaşanan kavga görüntüleri mahkemede izlendi. İddia makamı olayın görgü tanığı ve bir doktor olmak üzere 4 tanık çağırdı. Tanıklar savunma avukatları tarafından tek tek sorgulandı. Mahkeme başkanı Füsun Cemaller duruşmanın hafta boyunca devam edeceğine işaret etti. Cemaller tanıkların dinlenmesi için davayı 3 Ekim tarihine erteleyerek oturumu kapattı.
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Etiketler : Bulut Akacan, darp, mahkeme
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