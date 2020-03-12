Kavga çıkaran futbolcular tutuklandı

Girne’de dün 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu oynanan Göçmenköy-Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesi ile kavga çıkarıp hakemi darp ettikten sonra 5 polisi darp edip polis memuru Kemal Berto'nun burnunu üniformalarını yırtan zanlı futbolcular M.Y., M.E.Y., K.Y., J.J.A.,K.Y.,ve M.Y., mahkemeye çıkarıldı.

Polis, aranan zanlı konumunda kişilerin olduğunu ifade ederek 1 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme 1 gün tutukluluk emri verirken, zanlı K.U., mahkemeye çıkarıldığı esnada polise zor anlar yaşattı.