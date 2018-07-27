KAV Parkeoloji  Çocuk Etkinliği Kayıtları Başladı... 

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin altıncısını 2 Eylül Pazar günü Taşkent Piknik Alanı’nda gerçekleştiriyor. “Merak et, kirlen, keşfet!” sloganı ile gerçekleşecek etkinliğe yaşları 6 ile 11 arasında değişen toplam 30 çocuk katılabilecek.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak çocuklar, Taşkent Piknik Alanı’nda, önceki yıllarda olduğu gibi, kendileri için özel olarak hazırlanan kazı alanlarında buluntular çıkaracak, kazı ve arkeoloji ile ilgili bilgiler edinecek ve keyifli bir gün geçirecek.

Konuyla ilgili olarak KAV gönüllüleri etkinliğe sınırlı katılım olacağını ve önceki yıllarda düzenlenen Parkeoloji Çocuk Etkinliklerine halkın gösterdiği ilginin yoğunluğu da düşünüldüğünde ebeveynleri, sınırlı sayıdaki katılımcılar arasında yer alabilmek için başvurularını erken yapmaya davet ediyor.

Çocuklarını etkinliğe kaydetmek isteyen ebeveynler KAV’ın 0548 868 05 11 telefon numarasından KAV gönüllüsü Sevinç Miralay ile irtibata geçebilirler.